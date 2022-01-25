Насколько мир подошел к "красной черте". Эксперты об угрозах 2022 года

Отмечая актуальность мероприятия, политолог Шерадил Бактыгулов обратил внимание на активизацию диалога между Россией и США.

Эксперты Кыргызстана и России совместно со студентами бишкекских вузов обсудили угрозы и вызовы международной безопасности в 2022 году. Дискуссию организовал Фонд "Евразийцы – новая волна".

Главные вопросы: насколько близко мир подошел к "красной черте", и какие меры должны предпринять ведущие страны мира по разрядке напряженности и каково в этом мире место Кыргызстана?..

Отмечая актуальность мероприятия, политолог Шерадил Бактыгулов обратил внимание на активизацию диалога между Россией и США.

"В первой половине января прошли переговоры представителей двух стран о гарантиях безопасности, которых Москва добивается от НАТО. Разговор вышел достаточно жестким. Но позитивен уже тот факт, что он не завершился скандалом,

и переговоры получат продолжение, как это и было запланировано изначально. Теперь Женева: вопросы безопасности обсудили главы внешнеполитических ведомств России и США – Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Это также был один из этапов переговоров и следует ожидать дипломатического решения", - сказал он.

Эксперт по вопросам национальной безопасности Таалайбек Джумадылов отметил, что мы являемся свидетелями исторических событий.

"Происходит демонтаж системы коллективной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Мы

наблюдаем за усилением противостояния геополитических игроков. США официально объявили своими противниками Россию, Китай и Иран. Это отражено в их стратегических документах по обеспечению национальной безопасности. Идет

попытка использовать малые государства. Ярким примером такого геополитического хода стали последние трагические события в Казахстане. События последних лет в Белорусии, Армении и Казахстане показывают, что эра

многополярности заканчивается, и нам нужно переходить к политике однополярного мира, особенно постсоветским странам. Нам нужно четко определиться, кто настоящий союзник, с кем мы должны быть партнерами и где у нас приоритеты", - поделился он своей точкой зрения.

Экс-посол Кыргызстана в Афганистане Мирослав Ниязов в своем выступлении затронул тему конфликта между Россией и США.

"Никто не ожидал, что распад СССР принесет огромные изменения в миропорядок. Но факт: то, что мы имеем сегодня – политическая нестабильность, экономические проблемы, угрозы международного характера, это и есть следствие развала СССР. Россия находится в тяжелом положении. США и европейские страны направили все усилия на то, чтобы раздробить РФ. Ничего нового здесь нет: в свое время этого же хотели и Наполеон, и Гитлер. Впрочем, могущества державы они не учли.

Сегодня США не нужна война, во всяком случае на Западе. Однако болевой точкой нашего времени является Украина. Ее всячески вооружают и помогают ей в этом Штаты и Европейский союз. Россию выставляют здесь мировым агрессором, хотя именно ей брошен серьезный вызов. Европа и Америка себя обезопасили. Если и будет война, то не на их территории", - сказал он.

Чрезвычайный и Полномочный посланник КР Евгений Каблуков убежден, что сегодня само понятие "стратегический союзник" потеряло свой смысл.

"Если послушать выступления центральноазиатских лидеров, то они называют стратегическими партнерами всех – и Россию, и США, и Европейский союз. Тем самым понятие "стратегический союзник" потеряло свой смысл. Действительно, мы называем РФ стратегическим союзником, но ни одно государство Центральной Азии не признало Крым российским. Получается, что мы, как заявил один из наших политологов, – не стратегические союзники, а стратегические попутчики.

Что касается ОБСЕ – я был заместителем посла и знаю эту организацию изнутри – она сейчас не выполняет миссию, ради которой создавалась. ОБСЕ превратилась в школу демократии для молодых независимых государств. Все вопросы, связанные с безопасностью, отданы на откуп НАТО, а экономические – Европейскому союзу", - отметил он.

Экс-заместитель министра обороны КР Мурат Бейшенов высказал мнение, что миссия в Казахстане для ОДКБ, безусловно, стала первой реально успешной операцией.

"Это радует, поскольку было обидно осознавать, что средства, выделяемые в большом объеме, себя не оправдывают. В Казахстане все было проведено правомерно, этому поспособствовала хорошо проработанная юридическая

составляющая организации. Конечно, есть нюансы, к примеру, – порядок принятия решений в каждой отдельной стране, статус всех миротворческих сил и т.д. Нужно учесть - что будет, если конфликт разразится между членами ОДКБ?

Сейчас Казахстан – тема №1, но мы не должны забывать про Афганистан. Там очень тяжелая ситуация: цены растут, коронавирус никто не отменял. Не случайно Эмомали Рахмон поднимает вопрос укрепления границ Таджикистана. Афганская угроза касается не только Таджикистана, это касается всех членов ОДКБ", - сказал он.

Политолог и профессор КРСУ им. Б. Ельцина Мурат Суюнбаев напомнил участникам мероприятия, что еще четверть века назад на экспертном уровне был принят постулат – если в Центральной Азии произойдет вооруженный конфликт, то он произойдет из-за воды.

"Так оно и случилось. За это время изменилось достаточно многое, причем не в лучшую сторону. Во-первых, ситуация в Афганистане стала более напряженной. Во-вторых, численность населения в ЦА выросла. Регион отличается повышенной рождаемостью, при этом 2/3 населения живет в селе и занимается сельским хозяйством. А в нашем регионе сельское хозяйство без воды невозможно. Ситуация ухудшилась и вследствие того, что наш регион, как и весь мир, подвержен глобальному изменению климата.

На этом фоне несколько лет назад Кыргызстан вышел из состава Международного фонда спасения Арала – вполне возможно, что это создало предпосылки для определения новых институциональных рамок в решении этого вопроса. Дело в том, что Международный фонд спасения Арала был создан в советском формате. Это неправильно, потому что трансграничные, водные ресурсы региона относятся не только к 5 постсоветским государствам, которые входят в этот фонд. К примеру, в Китай текут воды кыргызских рек Сары-Джаз, Аксай, из Китая в Казахстан течет река Иртыш, более того –треть водных ресурсов Амударьи формируется на территории Афганистана. Если в Афганистане ситуация улучшится и люди начнут заниматься сельским хозяйством, то им понадобится вода. Однако она уже давно используется Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. Таким образом, постсоветские институциональные рамки слишком узки для решения этих вопросов.

Надо задуматься над тем, в каких рамках или в каком формате можно действительно эффективно решать трансграничные вопросы, связанные с использованием водно-энергетических ресурсов. Учитывая, что энергетическая система в регионе в значительной мере держится на использовании именно водных ресурсов", - сказал он.

Политолог и президент фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков отметил, что мир сегодня зашёл в такую стадию международных отношений, когда полностью пересматривается система современного мироустройства.

"Россия, являясь противником американской доктрины, может предложить миру альтернативный путь развития. Российская Федерация уникальна тем, что по своим цивилизационным основам является европейским государством, но при этом исторически сложилось так, что она представляет собой альтернативу западноевропейской цивилизации.

Россия на сегодняшний день соединяет в себе основы традиционного общества и большой потенциал по строительству общества социальной справедливости. Если российское общество и наши союзники найдут в себе силы, то мы вполне сможем вернуться к построению союза государств, основанного на принципах социальной справедливости и уважения к общим интересам", - сказал он.

Студент Международного университета Кыргызской Республики Баястан Эсенбеков:

- Я считаю, что в ближайшем будущем угрозу будет представлять турецкий вопрос, а также противостояние двух политических игроков Турции: президента страны Эрдогана и оппозиционера Ф. Гюлена.

Основным геополитическим проектом Эрдогана, который Турция в последние годы транслирует странам Центральной Азии, является пантюркизм. Эта идеология предполагает последовательные шаги по интеграции всех территорий, населенных тюркоязычными народами, которые расселены на пространстве от Средиземного моря

до Алтая, в единое общетюркское государство "Великий Туран". Если раньше пантюркистские интеграционные процессы в значительной степени были сосредоточены в области культуры, экономики и дипломатии, то в последнее время

активное развитие получили контакты между тюркоязычными государствами в военной сфере. Таким образом, достичь успеха в своих пантюркистских устремлениях Турция может через усиление влияния на военную элиту

среднеазиатских государств.

Что касается оппозиционного исламского проповедника Ф. Гюлена, то всему миру известно его противостояние с Анкарой. Неоднократно именно Гюлена обвиняли в организации терактов в Турции. Также не исключается участие его сторонников в террористических акциях за рубежом. Поэтому, я считаю, что это довольно большая угроза безопасности в ЦА", - добавил он.

Источник: vb.kg