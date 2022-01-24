Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Китай

Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр – 2022 в г. Пекин
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы в связи предстоящим рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба главы государства.
Это обусловлено необходимостью соблюдения мер эпидемиологической безопасности при складывающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.
Глава государства продолжит работать по полноценному рабочему графику, несмотря на удаленный режим.
В рамках предстоящего визита в Китай, запланированного на 3-5 февраля т.г., президент Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр – 2022 в г. Пекин, а также проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.
Источник - КНИА "КАБАР"
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