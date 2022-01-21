Окончательно свалился тундук Назарбаева, казавшегося вечным

Посредством указанных законов утвердил право пожизненной работы на этих должностях.
Мажилис парламента страны на заседании 19 января аннулировал закон о пожизненном руководстве Н. Назарбаевым Совета безопасности.
Точнее, одобрен законопроект, отменяющий норму, что «Нурсултан Назарбаев пожизненно занимает председательскую должность Совета безопасности и Национальной ассамблеи Казахстана». Об этом сообщил депутат парламента Канат Нуров, дополнив об изменении конституционных законов «О первом президенте – Елбасы» и «О Совете безопасности».
Тем самым можем понять, что эпоха Назарбаева кончилась, разбита в прах.
Хотя Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном 30 лет с 1989 до 2019 года, втирал очки народу, что президентскую должность передал Касым-Жомарт Токаеву, но прибрал к рукам всю власть, наряду с этим придавил собой руководство ассамблеи и лидерство партии.
Посредством указанных законов утвердил право пожизненной работы на этих должностях.
Но как говорится человек предполагает, а бог располагает, между ним и Токаевым пробежала черная кошка, акции недовольства в связи с дороговизной в начале января дошли до кровопролития.
На фоне беспорядков Токаев взял в свои руки власть благодаря помощи России, сверг Назарбаева. Теперь вот так окончательно обрубает его корни.
Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 21.01.2022/стр.5
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