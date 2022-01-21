Дастан Джумабеков, депутат ЖК: «Народ поддержал Конституцию, выбрал эту систему»

Это не недовольство.

— Дастан Артисбекович, несколько депутатов, в том числе и вы были недовольны тем, что глава кабмина или его заместители не присутствовали в парламенте, когда представляли нового министра цифрового развития. Даже предложили снять вопрос с повестки дня. Как думаете, может депутаты прошлого созыва виноваты в том, что к Жогорку Кенешу такое отношение?

— Это не недовольство. Я объяснил, что не соблюдается процедура, предупредил: «Чтобы впредь такого не было». Когда представляют кандидата в министры, должен присутствовать глава кабмина или его заместитель. Потому что ответственность возлагается на главу кабмина или на его заместителя.

— Вы же признаете, что нынешний парламент гораздо «слабее», чем было в предыдущих созывах?

— Решение принял народ. Народ поддержал Конституцию и выбрал эту систему. Надо подчиниться большинству.

Источник: газета «Азия news» №3 от 20.01.2022 / стр. 3