Дастан Джумабеков, депутат ЖК: «Народ поддержал Конституцию, выбрал эту систему»

Это не недовольство.
— Дастан Артисбекович, несколько депутатов, в том числе и вы были недовольны тем, что глава кабмина или его заместители не присутствовали в парламенте, когда представляли нового министра цифрового развития. Даже предложили снять вопрос с повестки дня. Как думаете, может депутаты прошлого созыва виноваты в том, что к Жогорку Кенешу такое отношение?
— Это не недовольство. Я объяснил, что не соблюдается процедура, предупредил: «Чтобы впредь такого не было». Когда представляют кандидата в министры, должен присутствовать глава кабмина или его заместитель. Потому что ответственность возлагается на главу кабмина или на его заместителя.
— Вы же признаете, что нынешний парламент гораздо «слабее», чем было в предыдущих созывах?
— Решение принял народ. Народ поддержал Конституцию и выбрал эту систему. Надо подчиниться большинству.
Источник: газета «Азия news» №3 от 20.01.2022 / стр. 3
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