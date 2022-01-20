(Аудио) Феликс Кулов о заявлении Назарбаева: Выступление было дежурным, для компромисса

Это можно расценить как попытку сохранить свое лицо и попытаться сослаться на силы, которые хотели дестабилизировать обстановку, разрушить целостность государства.

Экс-премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов прокомментировал Kaktus.media выступление Нурсултана Назарбаева, которое он сделал накануне, 18 января. Только спустя две недели после всех событий в своей стране лидер нации решил показать себя.

- Как можно расценивать выступление Назарбаева в свете произошедшего?

- Это можно расценить как попытку сохранить свое лицо и попытаться сослаться на силы, которые хотели дестабилизировать обстановку, разрушить целостность государства. Это общие слова. Кроме того, выступление поставило точку в отношениях Токаева и Назарбаева. Вообще выступление надо рассматривать в контексте событий в Казахстане. Выступлению предшествовал арест Карима Масимова - главы КНБ, арест Самата Абиша - племянника и замглавы КНБ. Абиша позже выпустили, об этом сообщал сайт президента. Почему одного выпустили, а Масимова посадили, подозревая в измене родине? Да очень просто. Потому что КНБ под руководством Масимова и Абиша создал оперативное подразделение на случай подготовки массовых гражданских акций. Цель была - скомпрометировать народные акции мародерствами и тому подобным. Когда акции перестали быть мирными, то Масимов с Абишем выпустили этих подготовленных людей. Они готовили около 500 человек, а не 20 тыс., как кто-то утверждал ранее.

Токаев подтвердил эти слова в своем выступлении в мажилисе: "Конспиративно шла подготовка исполнителей радикальных мер... КНБ - уполномоченный орган - не смог и не захотел дать четкую оценку подрывной работе".

Что это означает? Назарбаев не курировал и не давал команды действовать. Но когда этих архаровцев выпустили и были арестованы руководители, то они сразу же начали действовать бесконтрольно, потому что они бились только за себя и боролись с силами правопорядка.

Радикалы попали в морги, и их стали вытаскивать, тогда уже Елбасы опомнился, что дело зашло слишком далеко, и начался торг с Токаевым. По его результатам отпустили Самата Абиша, который успокоил этих архаровцев, и сразу же все стихает. Я сразу говорил, что его выпускают ненадолго. Так и произошло! 17 января Абиша снимают с должности указом президента.

Назарбаев вообще не упоминает, что сдал пост главы Совбеза добровольно, и просто называет себя пенсионером, который ушел в 2019 году с должностей. Прослеживается попытка сторговаться и найти компромисс.

- В чем заключается этот самый компромисс?

- При обновлении состава правительства многие остались на своих местах, а новый премьер-министр Смаилов был долгое время личным помощником Елбасы. Глава МВД остается, а первым вице-премьером становится Роман Скляр, чтобы уравновесить национальный фактор. Но в то же время на должность министра информации назначают Умарова - яркого русофоба, который выступал против России и в отношении него Россотрудничество сделало массу заявлений, ему запретили посещать Байконур. Эта фигура - компромисс в отношении тех лиц, которые выступали против ввода войск ОДКБ. И если бы Умарова не взяли на должность, то он сразу бы возглавил русофобское движение. Умаров сразу же сказал, что ничего против России не имеет, и таким образом пошел на попятный.

- Почему действующий президент не может убрать все кадры Назарбаева?

- Там мощный (финансовый) ресурс, который перебить очень тяжело. Токаев сделал робкий шаг - создать фонд благосостояния, куда крупные компании дают деньги. Но пока не слышно, что туда передал деньги Тимур Кулибаев (зять Назарбаева и бизнесмен). Токаев не стал всех "обезжиривать", а предложил мягкий вариант решения финансовых вопросов. Положение слишком хрупкое, и нагнетать ситуацию между богатыми структурами, которые имеют своих сторонников и силы безопасности, не стоит.

- Когда было записано видео с заявлением Нурсултана Назарбаева? Ведь многие моменты в речи отсутствуют.

- Я уверен, что речь записана до того, как зашли силы ОДКБ, а если и позже, то Назарбаев решил не упирать на это, потому что в Казахстане ОДКБ восприняли не очень хорошо. Не это его волновало, а другое.

У него главной целью было показать, что он пенсионер и не при делах.

Он был не готов углубляться в оценки по ОДКБ, новому правительству. Самое главное - показать, что он жив-здоров, отделаться общими фразами. Наверное, все заметили, что, когда он произносил фразу о том, что он работал 30 лет, как дрогнул голос Назарбаева. Внутри, наверное, чуть не расплакался.

- Где, на ваш взгляд, записано видеообращение?

- Наверное, в Нур-Султане. Потому что о его передвижениях где-то да информация бы выскочила. Более того, когда говорили, что он умер, то я сразу говорил, что он живой. Потому что в наших странах скрыть от народа смерть невозможно.

- Клан Назарбаевых и дальше будет отступать от тех позиций, которые у него были?

- Конечно, они сейчас материально упакованы достаточно. Самое главное, им надо сохранить свободу и чтобы их жестко не прижимали. Назарбаев хочет уйти достойно, не зря готовил себе некрополь.

- Влияние Назарбаева будет по-прежнему сильным?

- Как порядочный человек, Токаев будет соблюдать джентльменское соглашение, и ему надо будет считаться с богатым кланом, которого у него самого нет. Токаеву сложно предпринимать решительные шаги. Ему прежде всего надо разобраться с силовиками, потому что назначались они только с согласия Нурсултана Назарбаева. Ему надо заняться перестановкой кадров и потом, учитывая наш менталитет, можно ожидать перебежки из лагеря в лагерь.

- Возможно ли возбуждение дела в отношении Назарбаева и его окружения?

- Думаю, вряд ли. Что бы плохого ни произошло, особенно в последние дни, но Назарбаев сделал очень многое.

- Сможет ли оппозиция в Казахстане поднять голову?

- Я не вижу пока той силы в политике Казахстана, которая могла бы это сделать.

- Удалось ли сохранить лицо Нурсултану Назарбаеву своим заявлением?

- Все понимают, что выступление было дежурным - необходимость что-то сказать. Можно придираться к словам: сказал то, не сказал этого, не упомянул Масимова, никого не тронул. Просто показать, что он жив и не при делах.

- Должен ли он был извиниться?

- Да, какие-то слова надо было подыскать и сделать это. Даже Борис Ельцин, когда уходил с должности, сделал это. Думаю, позже Назарбаев еще раз сделает заявление. Потому что это надо будет сделать.



Источник: kaktus.media