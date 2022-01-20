Генпрокуратура готовит представление в ЖК о лишении неприкосновенности Мадумарова и Нарматовой

По их данным, представление могут внести уже сегодня.
Генеральная прокуратура готовится внести в Жогорку Кенеш представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности лидера фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Об этом Reporter.kg сообщили источники.
По их данным, представление могут внести уже сегодня.
Кроме того, еще одно представление готовится в отношении другого депутата «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматовой. Ее подозревают в том, что она незаконно получила диплом о высшем образовании.
«Это открытое давление на оппозиционную парламентскую партию. У меня нет данных о том, что Генпрокуратура внесла представление. Но, если это, действительно, так — это станет ошибкой Генпрокурора, так как очевидно, что расследование проходит по указанию президента. В 2019 году было распоряжение дать юридическую оценку документу, который подписал Мадумаров. Необходимо именно это и сделать, и если этот документ не соответствует интересам Кыргызстана, его не нужно признавать и тем более ратифицировать», — сказал депутат «Бутун Кыргызстан» Исхак Масалиев.
Адахана Мадумарова несколько раз допрашивали в качестве свидетеля по делу о протоколе от 2009 года, согласно которому Кыргызстан взял в аренду у Таджикистана спорный участок земли в Баткенской области. Протокол подписал Адахан Мадумаров, занимая пост главы Совбеза. По словам президента Садыра Жапарова, таджикская сторона в ходе переговоров представляет этот документ как подтверждение того, что участок является их территорией. Президент назвал подписание данного документа предательством. Сам же Мадумаров уверен, что документ является промежуточным и не может расцениваться как окончательное решение о делимитации и демаркации границы.
Отметим, что привлечь депутата к уголовной ответственности можно только с согласия парламента. После внесения представления от Генпрокуратуры, Жогорку Кенеш формирует депутатскую комиссию, которая рассматривает вопрос и дает заключение. Его выносят на общее заседание ЖК.
Истчник: reporter.kg
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