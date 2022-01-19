"Нур Отан" – хитрая ловушка для Касыма-Жомарта Токаева

Нурсултан Назарбаев, которого все безуспешно искали в дни кровопролитных беспорядков в Казахстане, внезапно нашелся и выступил с обращением к народу.

Появление Елбасы в информационном пространстве – личное, а не через пресс-секретаря – для многих стало неожиданностью. Ведь российские эксперты уже поставили на Назарбаеве крест, отправили его на ПМЖ в Китай, в Дубай и бог знает куда еще.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе похоронил Нурсултана Абишевича. Его версия прозвучала столь убедительно, что российские СМИ даже съездили на малую родину Назарбаева – в село Шамалган, чтобы проверить не было ли на тамошнем кладбище проведено тайного обряда погребения.

Однако, оказалось, Назарбаев жив и относительно здоров. Его же обращение стало предметом сегодняшних бурных дискуссий. Одни говорят, что Назарбаев записал его чуть ли не под дулом автомата или обстоятельств, другие называют его выступление торгом, третьи сравнивают это видео с прощальным обращением Ельцина и утверждают, что таким образом Назарбаев окончательно ушел с политической сцены.

Что ж, внешним игрокам, в том числе России, трудно разобраться в политических хитросплетениях стран Центральной Азии (Восток – дело тонкое!) в силу глубоких отличий в менталитете. Все иностранные службы, дипломатические и иные, представленные в РК, несмотря на свою, несомненно, высочайшую компетентность и осведомленность, проморгали ситуацию, случившуюся в Казахстане, десятилетиями остававшимся стабильным и спокойным.

Международные игроки поняли, что эпоха Назарбаева заканчивается и то, что происходит с уходом диктатора, ждет и другие страны региона, где есть "долгоиграющие" правители. Теперь все эти международники пытаются спрогнозировать дальнейшие события в республике.

Ключом к пониманию того, что будет происходить в Казахстане и центрально-азиатском регионе в целом, сегодня можно считать выступление Нурсултана Назарбаева. Но для того, чтобы разобраться в нем, нужно уметь читать между строк.

Обращение Елбасы появилось вовсе не из-за того, что его родственники лишились каких-то должностей. Портфели для Назарбаевых ничего не значат, богатства они в принципе уже вывели из страны. Глава клана появился публично в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность своей семье и предупредить возможные иски в адрес своих детей и внуков, ставших долларовыми миллиардерами за счет казахского народа.

Понятно, что он не собирается сдаваться просто так. "Старый, больной лев", как Нурсултана Назарбаева назвал бывший глава его охраны, показал зубы своему преемнику и всем предателям, которые проявились в последний месяц.

Назарбаев в своем выступлении первым обозначил того, кто несет персональную ответственность за все произошедшее недавно в РК. И это, по его словам, президент Касым-Жомарт Токаев, который руководит страной и контролирует все структуры республики – экономические и силовые. Это он виноват в том, что повысились цены на газ, это он виноват в том, что последовало за этим. Фразы же про то, что надо найти виновных и наказать, это просто обертка, азиатская словесная витиеватость.

Из выступления Елбасы также следует, что он хочет надежнее привязать Токаева к своему клану, выходцем из которого тот вообще-то и является. Он предложил действующему президенту РК свое любимое детище – партию "Нур Отан".

К слову, сегодня только ее члены не боятся публично защищать первого президента. Во вторник первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек завил, что обвинять во всех грехах бывшего президента Нурсултана Назарбаева после его ухода с поста главы государства - низко.

Предложение возглавить назарбаевскую партию - это ловушка опытного политика. Для простого народа "Нур Отан" – олицетворение всего того, против чего он выходил митинговать в первой декаде января. Это партия олигархов, воров и клана. Еще раз повторимся: это любимое детище Назарбаева, идеологическая дубинка, при помощи которой он приучал казахстанцев любить его и всех членов его семьи. И если Токаев примет это "заманчивое" предложение, то он станет начинающим клоном Нурсултана Абишевича.

vb.kg еще два года назад писал о том, как губительно для Казахстана двоевластие, и о том, что Токаеву, если, конечно, он намерен продолжать свою президентскую карьеру, необходимо окончательно и бесповоротно отрезать себя от первой семьи и их клана.

Сейчас это все еще можно сделать. Для этого Касым-Жомарт Токаев должен суметь дать правильный ответ на предложение своего наставника. Каким он должен быть? Просто отказаться от председательства в "Нур-Отане" недостаточно. Необходимо инициировать процедуры по признанию партии преступной и просто запретить ее деятельность. Кстати, в РК подобные технологии уже очень эффективно использовались, когда это нужно было Нурсултану Назарбаеву.

При этом Токаеву, разумеется, придется считаться с тем фактом, что за Назарбаевым все-таки стоит Владимир Путин. А он известен тем, что не предает своих друзей и партнеров.

Источник: vb.kg