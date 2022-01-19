«Выступление Назарбаева было выгодно Токаеву и Путину».



Политолог Досым Сатпаев прокомментировал обращение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к казахстанцам.

По его словам, выступление елбасы напоминает ельцинское «Я устал. Я ухожу».

«Но вот уйдёт ли? Байбек [первый зампред партии Nur Otan] не случайно именно сегодня «вылечился» и вышел из «карантина», чтобы броситься защищать 01. Внутри «элиты» явно начался торг по разным направлениям. В том числе как относиться к наследию 01. Проводить ли свой аналог XX съезда или сохранить политес. Кстати, съезд «Nur Otan» это и покажет.

По любому, со стороны это выглядело как выступление действительно «пенсионера», а не «лидера нации». Можно сколько угодно титулов себе придумать, но позолота быстро сходит, а памятники могут дать трещину.

Если в политике один из главных вопросов: «Кому это выгодно?», то сегодняшнее выступление пенсионера было выгодно К.Токаеву, который хотел показать что никакого дворцового переворота не было и трон ему передали добровольно. Это было выгодно и В.Путину, который выступил личным гарантом безопасности пенсионера и теперь будет воспринимать К.Токаева как преемника 01 во внешней политике РК стараясь ее больше привязать 02 к российскому фарватеру», — написал политолог на своей странице в Facebook.

А вот политолог Аркадий Дубнов считает, что появление Назарбаева в публичном пространстве после трехнедельного исчезновения — «свидетельство того, что он сдаёт свой обширнейший клан, детей, брата, зятьёв, племянников, внуков и прочей присосавший к Семье челяди».

«Елбасы соглашается с их властно-финансовой дезавуацией в обмен на своё сохранение статуса елбасы, «отца нации». В конце концов, зря что ли он строил себе усыпальницу где-то там в Туркестане, в которой мечтает быть похоронен. И да, выступление Назарбаева выглядит одним из тех информационных «консервов», которые записываются заранее, аутентичность места и времени записи неочевидна Пошлая история. Даже не извинился», — прокомментировал он выступление елбасы в соцсетях.

Источник: bulak.kg