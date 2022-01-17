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В Казахстане ушел с поста еще один зять Назарбаева Тимур Кулибаев

Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Его обращение к членам президиума НПП РК «Атамекен» разместили на сайте нацпалаты.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей», - говорится в его обращении.

Особую признательность он выразил большому коллективу «Атамекен» - от рядовых экспертов до руководителей районных филиалов за совместную содержательную работу.

Кулибаев данную должность занимал с сентября 2013 года.

Тимур Кулибаев - муж средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары.

Источник: centralasia.media

           

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