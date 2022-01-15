Мелис Турганбаев: Я долго не мог отвыкнуть от тонировки авто, ну ничего, справился

Экс-глава МВД не верит, что платное разрешение на затемнение стекол машин поможет существенно пополнить бюджет

Разрешение на тонировку передних боковых и лобовых стекол автомобилей бюджет Кыргызстана особо не пополнит, а вот с безопасностью на дорогах станет хуже. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-глава МВД Мелис Турганбаев, комментируя соответствующую инициативу Минэконома.

— Во всем цивилизованном мире отказываются от тонирования передних стекол машин, мы в свое время тоже пришли к этому, хотя и с трудом, — напомнил генерал. — Да, первое время мне самому было сложно отвыкнуть. Ну ничего, привык ездить без нее. И другие чиновники справились с этим. Это ведь в первую очередь сказывается на безопасности дорожного движения. К тому же в тонированных машинах не видно водителя, что создает трудности для сотрудников ГУОБДД.

Мелис Токтомамбетович уверен, что значительной прибыли от такой инициативы бюджет не получит.

— Не хочу никого обидеть, но бюджет надо пополнять другими способами, — сказал он. — Про нас думают, если мы милиционеры, то ничего не понимаем в экономике. Но я проработал десятки лет на госслужбе и понимаю, о чем говорю. К тому же у меня первое образование — экономическое. Принимать какое-либо решение в целях пополнения бюджета можно лишь тогда, когда речь идет о миллионах, а то и миллиардах. Пусть тогда госорганы дадут обоснование, сколько конкретно денег получит казна. Только после этого можно всерьез обсуждать эту идею.

Поясним, Министерство экономики и коммерции предлагает разрешить полную тонировку стекол автомобилей. Объяснить столь неоднозначную инициативу чиновники попытались тем, что отдельные граждане не соблюдают действующий сейчас запрет, в связи с чем можно позволить им затемнение стекол. Но … за определенную плату. В какую сумму любителям «понтов» обойдется преображение автомобиля, в тексте законопроекта не указано.

Разработчики документа также не приводят объяснений, как будут работать камеры «Безопасного города», второй этап которого реализуется в Бишкеке в данное время. По плану камеры должны распознавать лица прохожих и водителей. В правительстве ранее утверждали, что это позволит повысить безопасность горожан и увеличить раскрываемость преступлений. Неясно также, как с тонированными машинами будут работать сотрудники ГУОБДД, поскольку очевидно, что разглядеть водителя, а также наличие на нем ремня безопасности инспектору будет крайне проблематично. Ко всему прочему нередки случаи с нерадивыми гражданами, которые перевозят детей на переднем сиденье машины, что противоречит ПДД.

Удивительно, что в качестве пояснения к предложенному законопроекту Минэкономики опирается на международный опыт. При этом в пример приводятся соседние Таджикистан и Узбекистан. О других странах речи не идет.

Между тем Vesti.kg обратились в ГУОБДД МВД с вопросом о том, принимало ли профильное ведомство участие при разработке данного законопроекта? И какова позиция Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения по этому поводу?

В ГУОБДД обещали предоставить ответ позже.

Напомним, последний раз вернуть полную тонировку автомобилей предлагал депутат Исхак Пирматов в 2019 году.

«История показывает, что наш народ любит необычные госномера, тонировку. Прошлый созыв принял закон, согласно которому на аукцион выставлялись госномера с особой комбинацией цифр. Их покупают за 1 тысячу долларов. Сделайте по 500 долларов разрешение. Вот вам дополнительные поступления», — говорил тогда слуга народа.

Источник: vesti.kg