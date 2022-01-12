РБК: Кто разбогател в Казахстане при Назарбаеве?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что появившиеся при первом президенте Нурсултане Назарбаеве богатые люди должны помогать народу на системной основе.

О самых состоятельных казахстанских бизнесменах, в том числе связанных с семьей Назарбаевых, — в материале РБК.



После завершения острой фазы протестов и беспорядков в Казахстане Токаев выступил 11 января в парламенте с планом реформ, который, в том числе, предусматривает перераспределение в пользу общества доходов крупного бизнеса. «Благодаря первому президенту — елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Пришло время отдать должное народу Казахстана. Помогать ему на системной и регулярной основе», — заявил Токаев.



Как ожидает глава государства, «отдавать должное» бизнес сможет путем регулярных отчислений в фонд «Народу Казахстана», который должен будет заниматься решением проблем в социальной сфере. Токаев не уточнил, о каких именно «богатых людях» идет речь.



Все миллиардеры и мультимиллионеры появились в Казахстане при Назарбаеве, бессменно находившемся у власти с советских времен до 2019 года и до сих пор сохраняющем за собой титул елбасы — лидера нации. Бизнес-карьера некоторых из богатейших людей страны напрямую связана с именем экс-главы государства.



Зять и дочери



Состояние дочери Назарбаева Динары и ее супруга Тимура Кулибаева Forbes весной 2021 года оценивал в $2,9 млрд на каждого. Это пятое место в списке богатейших бизнесменов страны. Супруги владеют основными бизнес-активами в равных долях. Через инвестиционную группу «Алмэкс» они, в частности, владеют мажоритарной долей в крупнейшем по объему активов банке страны — Народном банке Казахстана (Халык Банке).



Кулибаеву также принадлежат активы, связанные с производством и реализацией автомобильного топлива, скачок цен на которое стал поводом для начала протестов в западных районах страны. Через сингапурский холдинг Steppe Capital он владеет британской Nostrum Oil & Gas, контролирующей нефтедобытчика и производителя сжиженного углеводородного газа (СУГ) «Жаикмунай». Летом 2021 года на фоне дефицита СУГ на внутреннем казахстанском рынке власти страны обязали производителей топлива отказаться от экспорта, однако для некоторых компаний сделали исключение, в том числе для «Жаикмунай». В 2020 году Joint Technologies Кулибаева приватизировала крупную автозаправочную сеть (более 300 АЗС), до этого принадлежавшую государственному «Казмунайгазу», до этого бизнесмен уже владел сетью автозаправок GasEnergy.



В 2020 году Financial Times писала, что Кулибаев получил по меньшей мере десятки миллионов долларов на схемах, связанных со строительством газопровода из Центральной Азии в Китай. Евразийский трубопроводный консорциум Александра Карманова, поставлявший трубы для газопровода, якобы передавал Кулибаеву 70% прибыли от перепродажи стали для этих труб российским предприятиям. Представители Кулибаева указывали, что в материале есть сведения дезинформационного характера, а прокуратура Казахстана в мае 2021 года завершила проверку сведений, указанных в статье, и «нарушений не выявила».

Тимур Кулибаев (справа) с супругой Динарой и сыном

С другой дочерью Назарбаева, Алией, казахстанские СМИ связывают компанию «Оператор РОП», которая с 2015 года администрирует утилизационный сбор (за реализуемые в стране автомобили, автокомпоненты и товары в упаковке) и распоряжается полученными средствами. Назарбаева-младшая была первым учредителем оператора. На начало 2020 года компания, которая не публикует отчетность, получила 220 млрд тенге сборов (около $500 млн). 11 января Токаев поручил правительству прекратить утилизационный сбор «Оператором РОП». «Этим должна заниматься государственная организация», — подчеркнул он.



Младшая дочь елбасы замужем за гендиректором национального оператора магистральных трубопроводов Казахстана «КазТрансОйл» Димашем Досановым. На прошлой неделе британская газета The Telegraph писала, что Алия купила в Лондоне дом стоимостью более $10 млн. Всего же, по данным издания, которое ссылается на материалы судебного разбирательства Алии Назарбаевой с ее финансовыми консультантами, младшая дочь Назарбаева вывела из страны в офшорные юрисдикции более $300 млн, которые получила после продажи долей в неназванных казахстанских компаниях. На эти деньги были куплены самолет Challenger Bombardier стоимостью около $25 млн, а также контрольный пакет в швейцарском банке CBH.





Димаш Досанов, Алия Назарбаева

«Красуются в Forbes»



Власти Казахстана и раньше не раз прибегали к риторике, согласно которой самые состоятельные люди страны должны «оплатить» Казахстану свой успех инвестициями. «Мы вырастили многих богатых людей — миллиардеров, миллионеров. Красуются фотографии в Forbes. Выглядят красиво, накрашенные все, напудренные, хорошо одетые. Но все эти деньги вам позволил заработать Казахстан — страна наша, государство. Так давайте вкладывать сюда. Всякие офшоры — все это чепуха», — говорил в 2016 году Назарбаев, занимавший тогда пост президента.



Сейчас в глобальном списке миллиардеров Forbes пять представителей от Казахстана (двое из них — уже названные супруги Кулибаевы). Первую строчку среди самых богатых бизнесменов страны с состоянием $4,7 млрд последние четыре года занимает Владимир Ким — основной владелец крупного производителя меди KAZ Minerals. Представитель главы совета директоров компании Олега Новачука, второго крупнейшего акционера KAZ Minerals, отказался от комментариев РБК по поводу призыва казахстанского президента делать отчисления в специальный фонд на социальные нужды.





Владимир Ким

Второй по размеру состояния казахский бизнесмен — однофамилец Владимира Кима Вячеслав Ким ($4,2 млрд). В 2021 году его состояние, по подсчетам Forbes, выросло более чем на $3,5 млрд благодаря размещению на Лондонской бирже Kaspi.kz — платформы, объединяющей онлайн-ретейл, сервисы денежных переводов, кредитования и т.д. Ким также связан с семьей Назарбаева — его партнером по бизнесу и акционером Kaspi был племянник первого президента Казахстана Кайрат Сатыбалды (официально он продал долю в компании в 2018 году).





Вячеслав Ким

Еще один миллиардер из Казахстана — экс-сотрудник администрации Назарбаева, его управляющий делами в 2006–2009 годах Булат Утемуратов, один из самых приближенных к экс-президенту людей. Ему принадлежит один из крупнейших в стране банков — ForteBank (пятое место по объему активов), доли в компаниях «КаР-Тел» и Sky Mobile (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Киргизии), золотодобывающей RG Gold, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, а также казахская фрашиза Burger King. В конце 2020 года Утемуратова привлекли соответчиком по иску БТА Банка, который судится со своим бывшим владельцем, оппозиционным бизнесменом Мухтаром Аблязовым, за возврат якобы выведенных из банка средств. Утемуратов якобы помогал скрывать хищения средств у банка. Сам бизнесмен все обвинения отрицал.





Булат Утемуратов

Казахстанский Forbes оценивает бизнесменов не только по размеру состояния, но и по «влиятельности». Кулибаев и Утемуратов в последнем таком рейтинге (на октябрь 2021 года) занимали первое и второе места, Владимир и Вячеслав Ким — на третьем и четвертом. На пятом месте — Кайрат Боранбаев (состояние — $590 млн), еще один родственник Назарбаевых: его дочь Алима была замужем за внуком первого президента Айсултаном, который умер в августе 2020 года. Боранбаев — франчайзи McDonald's в Казахстане и владелец оператора платных парковок в Алма-Ате, раньше принадлежавшего государству.





Кайрат Боранбаев

В этом году в десятку влиятельных бизнесменов по версии Forbes вошел Кенес Ракишев — владелец БТА Банка, которому принадлежат различные активы в 23 странах, в том числе в России, на Украине и Кипре. Бизнесмен также владеет долей в финтехстартапе NetElement и румынском золотодобытчике Romaltyn.







Кенес Ракишев





Источник: centralasia.media