"Среди нас нет русских". Надира Нарматова предлагает говорить в ЖК на кыргызском языке

Депутат Надира Нарматова предлагает говорить в Жогорку Кенеше только на кыргызском языке.
Об этом она сказала 12 января на заседании общего комитета, где рассматривается структура парламента.
"Мы - кыргызское государство. Наш государственный язык - кыргызский. Поэтому мы должны уважать кыргызский язык и говорить на нем в стенах Жогорку Кенеша. Нет ни одного русского гражданина среди 90 депутатов. Поэтому перед тем как требовать знание кыргызского языка, нам надо самим показать пример", - заявила она.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!