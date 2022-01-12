"Среди нас нет русских". Надира Нарматова предлагает говорить в ЖК на кыргызском языке

Депутат Надира Нарматова предлагает говорить в Жогорку Кенеше только на кыргызском языке.

Об этом она сказала 12 января на заседании общего комитета, где рассматривается структура парламента.

"Мы - кыргызское государство. Наш государственный язык - кыргызский. Поэтому мы должны уважать кыргызский язык и говорить на нем в стенах Жогорку Кенеша. Нет ни одного русского гражданина среди 90 депутатов. Поэтому перед тем как требовать знание кыргызского языка, нам надо самим показать пример", - заявила она.

Источник: kaktus.media