Феликс Кулов о силовиках РК: Для спасения шкуры они будут искажать информацию Токаеву

Феликс Кулов прокомментировал заявление Касыма-Жомарта Токаева на сессии ОДКБ, которая вчера прошла в онлайн-формате.

Произошедшее в Казахстане Токаев назвал террористической атакой на Казахстан, которую тщательно готовили задолго до января и координировали из одного центра. Целью террористической атаки был государственный переворот. Также, по словам президента, террористы забирали тела убитых сообщников с улиц и вламывались в морги, чтобы выкрасть тела и замести свои следы. Президент считает, что это обычная практика для террористов. Токаев пообещал представить общественности дополнительные доказательства своих слов.

Феликс Кулов обратил внимание на некоторые нестыковки. Он заметил, что публикация в Twitter Токаева о 20 тыс. международных террористах была удалена. Задержанным "погромщиком" оказался кыргызстанский музыкант. За эти дни ни одна террористическая организация так и не отреагировала.

Кулов считает, что МВД и КНБ намеренно предоставляют президенту искаженную информацию.

"Информацию комитетчики искажали умышленно. Председатель КНБ Масимов и его первый заместитель Самат Абиш делали это сознательно, отводя удар от своих "архаровцев", которых они использовали в качестве провокаторов для компрометации мирных митингующих. Это они "забирали тела убитых товарищей с улиц и вламывались в морги, чтобы выкрасть их и замести свои следы". Кстати, неслучайно, что до сих пор ни одна международная террористическая организация не взяла на себя ответственность за происходящие события.

Для меня очевидно, что недобросовестные правоохранители, чтобы спасти свои шкуры, будут продолжать давать Токаеву искаженную информацию в подтверждение своих прежних, высосанных из пальца сообщений.

Более того, будут навешивать на невинных людей то, чего те не совершали, в том числе и на наших граждан, для подтверждения ранее озвученной цифры о ста граждан из "соседних государств", участвовавших в погромах и других преступлениях", - уверен политик.

Кулов добавил, что недобросовестным силовикам Казахстана не стоит искать проблему там, где ее нет, и выставлять невинных граждан, в том числе кыргызстанцев, в образе международных террористов в качестве "дополнительных доказательств" своей версии.

Источник: kaktus.media