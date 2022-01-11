Большая речь Касым-Жомарта Токаева в парламенте. Ключевые цитаты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 января, выступил с речью в Мажлисе парламента.

Редакция Kaktus.media приводит основные цитаты.

Токаев озвучил, кого считает организаторами трагических январских событий в Казахстане

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"Против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги, он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План включал целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочее.

Над подготовкой работали профессионалы Мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который был отдан на растерзание, потеряв Алматы, потеряли бы столицу, а затем всю страну

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Почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии

Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае

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Говоря о доходах бюджета, нельзя не отметить и некоторые статьи расходов. Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов, ну и, конечно же, акимов. В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе. В принципе, я считаю, что заработные платы у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточной. Поэтому считаю возможным объявить пятилетней мораторий на повышение заработной платы членов правительства, акимов регионов и депутатов

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Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляя финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов (банк был создан в 2001 году по указу Нурсултана Назарбаева. До 2013 года Исполнительным директором БРК был Нурали Алиев, внук Назарбаева, - прим. Kaktus.media).

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Благодаря Первому Президенту - Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в новый общественный социальный фонд "Казахстан халкына".

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Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет

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В целом назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации. Это моя принципиальная позиция. В политической сфере сделано немало. Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более 10 законов.

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