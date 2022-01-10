Эмомали Рахмон: У южных границ стран ОДКБ насчитывается свыше 6 тысяч боевиков

«В наших странах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма, которая сегодня стала одним из главных оружий в руках наших недругов»

У южных границ стран ОДКБ — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите ОДКБ по ситуации в Казахстане.

«В целом, по данным спецслужб Таджикистана, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, в северно-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тыс. боевиков», — заявил он.

По словам Рахмона, происходящие в Казахстане события подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом.

«Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», — отметил Рахмон и напомнил, что ранее неоднократно обращал внимание лидеров стран ОДКБ и ШОС на наличие «спящих» ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма.

«В наших странах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма, которая сегодня стала одним из главных оружий в руках наших недругов», — заявил глава Таджикистана.



Источник: Булак