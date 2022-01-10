Путин считает, что в Казахстане использовались майданные технологии

Сегодня, 10 января, на онлайн-заседании ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что нормализация ситуации в Казахстане - дело всех членов ОДКБ.

Мы на нашей сессии обсуждаем действительно серьезный и волнующий всех нас вопрос о ситуации в Казахстане и мерах по ее нормализации. Но это касается всех нас.

Что касается ситуации в Казахстане. Всем известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился за помощью к членам Организации Договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его, братская для нас, страна – участник ОДКБ – столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитету.

Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке - это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели.

При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших – очевидно прошедших – подготовку в лагерях террористов за рубежом, и, как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, – а по сути это нападение на страну, на Казахстан, – по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен.

Реагировать на все это нужно было без промедления, и обращение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств – членов ОДКБ и председательствующим в Совете коллективной безопасности премьер-министром Армении.

Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках, – и можно сказать, что за считанные часы, – чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам.

Мне президент Казахстана уже говорил в наших телефонных разговорах: люди, просто не переставая, звонили ему, просили и требовали защитить их от бандитов и террористов.

Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ – и хочу это подчеркнуть – на ограниченный по времени период, на такой, какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства Казахстан. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развертывание этого контингента в достаточно короткие сроки.

Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года. Ею предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную, а мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма: откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?

Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ: туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц.

Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, хочу это подчеркнуть – многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результаты. Важно, очень важно, уважаемые коллеги, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи.

Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений. В частности, на недавних маневрах ОДКБ "Нерушимое братство", организованных с учетом приобретенного российскими военными опыта в Сирии. Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способностью оперативно выполнить задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

В состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт. Руководит действиями Коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, он знает свое дело.

Миротворческий контингент сходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей, именно казахстанских властей. А казахстанские же силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно. То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране.

Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана при нашей с вами поддержке, ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе алма-атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами военных Казахстана и правоохранительных органов. Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся, наконец, мир и спокойствие.

Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств, я здесь согласен с Александром Григорьевичем (Лукашенко). И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций.

А всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чём ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано президентом Казахстана, – это хронология событий, которые происходили в Казахстане. Она очевидна совершенно, мы все все это видели. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает, определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих ячеек" боевиков.

В связи с этим полагали бы целесообразным поручить Комитету секретарей советов безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп – по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом – представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ.

Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна Казахстан, впредь не застали бы нас врасплох и чтобы мы были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям.

Я бы хотел отметить и то мужество, с которым президент Казахстана принял эти события, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавив проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне.

Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны – в этом ни на секунду не сомневаюсь.

В заключение хотел бы подтвердить, что Россия намерена и далее уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений стратегического союзничества со всеми государствами – членами ОДКБ. И, конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана – еще раз хочу это подчеркнуть – справятся с создавшейся ситуацией и с честью ответят на возникшие серьезные вызовы.



Источник: Кактуз