Президент Казахстана назвал точное количество погибших в ходе беспорядков силовиков

Это потребовало от нас принять самые беспрецедентные меры.

Сегодня, 10 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, рассказал о жертвах беспорядков в Казахстане.

Он отметил, что агрессия охватила 11 регионов республики, и назвал скопление боевиков возле дворца президента в Алматы спецоперацией против государства.

"Это потребовало от нас принять самые беспрецедентные меры. Но все это далось нам далось огромной ценой. 16 сотрудников силовых структур погибли, а более 1 300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения, их количество сейчас уточняется", - рассказал Токаев.

Напомним, сегодня, 10 января, в режиме онлайн проходит внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Кыргызстан на ней представляет председатель кабмина Акылбек Жапаров по поручению президента Садыра Жапарова.

Источник: Кактуз