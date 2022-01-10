Президент Казахстана назвал точное количество погибших в ходе беспорядков силовиков

Это потребовало от нас принять самые беспрецедентные меры.
Сегодня, 10 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, рассказал о жертвах беспорядков в Казахстане.
Он отметил, что агрессия охватила 11 регионов республики, и назвал скопление боевиков возле дворца президента в Алматы спецоперацией против государства.
"Это потребовало от нас принять самые беспрецедентные меры. Но все это далось нам далось огромной ценой. 16 сотрудников силовых структур погибли, а более 1 300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения, их количество сейчас уточняется", - рассказал Токаев.
Напомним, сегодня, 10 января, в режиме онлайн проходит внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Кыргызстан на ней представляет председатель кабмина Акылбек Жапаров по поручению президента Садыра Жапарова.
Источник: Кактуз
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