Я пришел на митинг за свой народ и землю… Неважно, кто ты !
В Казахстане задержан так называемый "криминальный авторитет" Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу "Дикий Арман". Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что он прилетел в Казахстан, чтобы поддержать митингующих, но после стычки с ними, в ходе которой его избили, стал призывать остановить насилие.
Ранее Джумагельдиев критиковал мародеров и призывал митингующих к мирным протестам. Он обращался к мародерам с требованием прекратить хаос и призывал их присоединиться к формату мирных митингов.
"Я пришел на митинг за свой народ и землю… Неважно, кто ты ! Важно, что мы казахи! Мы должны вместе отстаивать свои права и приходить к консенсусу", - говорил Джумагельдиев.
По последним официальным данным, в Казахстане задержаны 3 811 человек. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что контртеррористические операции в стране будут вестись "до полного уничтожения боевиков".
Источник: Кактуз
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