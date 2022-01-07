В Казахстане задержан криминальный авторитет "Дикий Арман"

Я пришел на митинг за свой народ и землю… Неважно, кто ты !

В Казахстане задержан так называемый "криминальный авторитет" Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу "Дикий Арман". Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что он прилетел в Казахстан, чтобы поддержать митингующих, но после стычки с ними, в ходе которой его избили, стал призывать остановить насилие.

Ранее Джумагельдиев критиковал мародеров и призывал митингующих к мирным протестам. Он обращался к мародерам с требованием прекратить хаос и призывал их присоединиться к формату мирных митингов.

"Я пришел на митинг за свой народ и землю… Неважно, кто ты ! Важно, что мы казахи! Мы должны вместе отстаивать свои права и приходить к консенсусу", - говорил Джумагельдиев.

По последним официальным данным, в Казахстане задержаны 3 811 человек. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что контртеррористические операции в стране будут вестись "до полного уничтожения боевиков".

Источник: Кактуз