Лукашенко о беспорядках в Казахстане: Надо разобраться, кто за этими бандитами

Он отметил, что Беларусь с Казахстаном в том числе связывает Договор о коллективной безопасности.

События в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая в Рождество Христово храм в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Последние события - они очень нас настораживают. Мы очень беспокоимся за то, что происходит у одного из наших главных союзников - в Казахстане. Бедствует народ. Казахстан вспыхнул, полыхают крупные города", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь с Казахстаном в том числе связывает Договор о коллективной безопасности.

"У нас есть соответствующие военизированные подразделения, которые в резерве находились несколько лет, обучались. Это миротворческие силы, которые вместе с нашей братской Россией были переброшены в Алматы. Наши ребята сегодня вместе с россиянами пытаются сблизить позиции сторон", - заявил белорусский лидер.

"Мы это переживали. И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись прежде всего на процветающий юг, - отметил глава государства. - Вы скоро увидите. Это была и есть попытка иностранного вмешательства. Сейчас надо разобраться, кто за этими бандитами стоит".

По словам Александра Лукашенко, ставилась цель отрезать юг Казахстана. "Поэтому юг Казахстана так важен для нынешней власти, нынешнего президента Казахстана. Это его, кстати, родина, Токаев родился в Алматы. Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки", - заявил Президент.

Источник: Кактуз