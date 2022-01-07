Путин воспользуется беспорядками в Казахстане, чтобы расширить влияние России, - СМИ

Тем не менее, многие задаются вопросом, сколько таких бунтов может возникнуть у границ России, прежде чем аналогичные разгорятся внутри РФ.

По мнению западных аналитиков, серия восстаний в Казахстане может также посеять семена восстания в России, пишет The New York Times.

В Казахстане десятки антиправительственных демонстрантов были убиты и сотни ранены после того, как в воскресенье тут начались акции протеста из-за резкого роста цен на топливо.

Президент России Владимир Путин в четверг направил войска в Казахстан, чтобы попытаться потушить последний из серии опасных пожаров, охвативших территории бывшего Советского Союза, которые Москва считает своей собственной сферой влияния, пишет издание.

Но если беспорядки в Казахстане в очередной раз выявили уязвимость сильных лидеров, которым Кремль доверял для поддержания порядка, они также предоставили России еще одну возможность восстановить свое влияние в бывших советских владениях.

Прибытие в Казахстан 2500 военнослужащих из военного альянса под руководством России на фоне продолжающихся насильственных протестов было четвертым случаем всего за два года, когда Москва посылала войска в соседние государства (Белоруссия, Армения и Украина).

По словам исполняющего обязанности директора Института международных исследований МГИМО Максима Сучкова, «когда прибывают российские войска, они редко, если вообще когда-либо, возвращаются обратно».

Сучков отметил, что беспорядки в Казахстане можно рассматривать как «серьезный кризис, который Россия заинтересована превратить в возможность».

Тем не менее, многие задаются вопросом, сколько таких бунтов может возникнуть у границ России, прежде чем аналогичные разгорятся внутри РФ.

«Если что-то подобное может случиться в Казахстане, - сказал преподаватель права в Колумбийском университете Скотт Хортон, который консультировал должностных лиц в Казахстане и других странах Центральной Азии на протяжении двух десятилетий, - это, безусловно, может произойти и в России».

Другие аналитики говорят, что, хотя Путин восхищается беспорядками в Европе и Соединенных Штатах как свидетельством того, что демократия терпит неудачу, он не испытывает особого удовольствия от беспорядков на пороге самой России, какими бы ни были краткосрочные возможности.

В августе 2020 года назвав «всесторонней помощью», чтобы помочь президенту соседней Беларуси Александру Лукашенко остановить волну протестов, Путин затем отправил «миротворцев», чтобы остановить войну за спорную территорию между Арменией и Азербайджаном. Россия разместила на своей границе с Украиной более 100 000 военнослужащих, чтобы требовать от Киева отказа от многолетнего заигрывания с НАТО.

Среди солдат, отправленных в Казахстан, есть члены 45-й бригады, элитного спецназа или подразделения специального назначения, известного своими операциями в первой и второй войнах в Чечне, некогда беспокойном, но теперь жестоко умиротворенном кавказском регионе России. Бригада также действовала в Южной Осетии, регионе Грузии, который оказался в центре войны с Россией в 2008 году; в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году; и в Сирии.

Когда три десятилетия назад Казахстан покинул Советский Союз, он располагал четвертым по величине в мире запасом ядерного оружия, огромными запасами нефти.

С тех пор Казахстан отказался от ядерного оружия, приветствовал американских энергетических гигантов, таких как Chevron и Exxon Mobil, для разработки своих нефтяных месторождений и стал таким надежным партнером, что в послании нынешнему лидеру в сентябре прошлого года президент Байден сказал президенту Касым-Жомарту Токаеву, что «Соединенные Штаты гордятся тем, что называют вашу страну другом».

Для Мухтара Аблязова, казахского магната, который бежал после ссоры со своим бывшим покровителем Назарбаевым, нынешняя волна протестов и призыв правительства Казахстана к Москве с просьбой о военной помощи для их подавления являются доказательством того, что «Запад просчитался и передал России большую победу».

Казахстан сумел «усыпить международное сообщество» обещаниями крупных контрактов. «Результат: Казахстан теперь находится под сапогом Путина, который пользуется этим, чтобы расширить свою власть», - сказал Аблязов накануне после развертывания российских войск.

Профессор политологии Барнард-колледжа и авторитетный специалист по Центральной Азии Александр Кули сказал, что Россия вряд ли потребует немедленных уступок от президента Токаева, но получила сильные рычаги влияния.

Власти Казахстана заявляют, что к настоящему времени в результате беспорядков погибли десятки протестующих, многие получили ранения, а 18 сотрудников службы безопасности были убиты. Если столкновения затянутся, это повторит сценарий на Украине, где антироссийские настроения стали настолько сильными, что вряд ли утихнут в ближайшие годы или десятилетия, отмечает издание.

Но Токаев, занявший пост президента в 2019 году, теперь обязан России за поддержку в подавлении протестующих, так и в отстранении Назарбаева от его последнего поста главы Совета национальной безопасности. Такая помощь редко предлагается бесплатно, особенно со стороны такого тактика, как Путин, заключает издание.



Источник: centralasia.media