(Видео) Токаев сделал еще одно обращение: «На Алматы напали 20 тысяч подготовленных бандитов»

На Алматы напали 20 тысяч подготовленных бандитов.
Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Правоохранительным органам и армии дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы провести мирные переговоры. Какая глупость! Как можно вести переговоры с преступниками, убийцами! Нам пришлось иметь дело с подготовленными вооруженными бандитами как местными, так и иностранными. Именно с бандитами-террористами, поэтому их нужно уничтожать и это будет сделано в ближайшее время», — сказал Токаев.
Он подчеркнул, что силы ОДКБ прибыли в Казахстан на краткосрочный период, а также выразил благодарность всем странам, оказавшим поддержку стране в эти дни.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высказался о работе в Казахстане некоторых активистов и СМИ.
«Пособническую и по сути подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные СМИ и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Все эти безответственные демагогии стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане и мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма», — сказал он.
Токаев добавил, уже создана межведомственная группа, которая займется задержанием бандитов и террористов. Кроме того, президент РК намерен провести «разбор полетов» и выяснить почему госгосударство «проспало» подготовку спящих ячеек боевиков.
«Только на Алматы напали 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие у них четкого плана действий, слаженную координацию и звериную жестокость. Помимо боевиков действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие манипуляции и фейки. Похоже их действия координировал единый командный пункт», — добавил он.
Токаев отметил, что в связи со стабилизацией обстановки в отдельных регионах будет возобновлен доступ к Интернету, правда в отдельные временные интервалы.
«Но, предупреждаю, что свободныный доступ в Интернет не означает, свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений. В случае появления таких материалов, мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов», — заключил он.
Источник: reporter.kg
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