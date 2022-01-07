Уже несколько политиков заявили о возможной причастности "афганских боевиков" в Казахстане

Мы собрали высказывания тех, кто утверждает о том, что в Казахстане в дестабилизации ситуации участвуют иностранные боевики.

Все чаще различные источники заявляют о том, что в Казахстане действуют специально обученные боевики, в частности из стран Ближнего Востока и Афганистана. Однако подтвержденных фактов причастности иностранных боевиков к событиям в Казахстане пока не было.

Мы собрали высказывания тех, кто утверждает о том, что в Казахстане в дестабилизации ситуации участвуют иностранные боевики.

Александр Лукашенко

Глава Беларуси неоднократно заявлял, что происходящее в Казахстане - это не дело рук самих казахстанцев. В частности, Лукашенко заявил, что к событиям в Казахстане могут быть причастны "солдаты революции".

Вспоминая смену власти в Кыргызстане, Лукашенко сказал: "Там уже профессиональные солдаты революции есть, не одна тысяча. Вот они сидят до определенного момента. Затем их задействуют. И из Афганистана подпирают, и из других стран, и вот они собрались". "Все синхронно произошло, спланировано было". "Вмешательство извне, естественно. В плане координации", - считает он.

Константин Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook заявил, что в Казахстане орудуют боевики из Ближнего Востока и Афганистана.

"Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских Вооруженных сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление. И это уже не гражданский протест и тем более не внутреннее дело Казахстана. Это угроза всем нам", - написал Константин Косачев.

Владимир Васильев

В Казахстан пришли хорошо подготовленные исламские боевики, они пытаются сделать из страны "очаг террора, разрушения и смерти". Такое мнение высказал депутат Госдумы Владимир Васильев.

Он обратил внимание на обезглавливание правоохранителей в Алматы По его словам, вывод может быть только один - это сделали "те боевики из Афганистана, которых в свое время после вывода Соединенных Штатов стало там только больше. И которые на сегодняшний день, почувствовав возможность, проявили себя на территории Казахстана".

Евгений Сатановский

Профессионализм сил, которые противостоят местным силовикам, поражает, отметил российский политолог, востоковед Евгений Сатановский.

Политолог отмечает, что для него очевидно, что в Казахстане действуют не мирные граждане, а "вооруженные до зубов" боевики, "умеющие перехватывать и купировать силовиков, направляющихся на охрану каких угодно объектов, да еще и координирующие свои действия по всей территории страны".

Евгений Сатановский отмечает, что события в Казахстане - одно из последствий вывода американских войск из Афганистана.

Александр Зеличенко

Директор общественного фонда "Центрально-Азиатский центр наркополитики", полковник в отставке, кандидат исторических наук Александр Зеличенко также усмотрел возможный след боевиков в событиях, разворачивавшихся в отдельных районах Казахстана.

"Точечные зачистки, взятие складов с оружием в департаментах с высочайшей степенью защиты, отключение связи, Интернета, ожесточенное организованное сопротивление прекрасно обученным спецназовцам с использованием их же собственной тактики и, наконец, жестокость и глумление над трупами, или, того хуже, над еще живыми служивыми, как бы кто к ним ни относился, - это уже совсем другой сценарий. Сродни игиловскому, ливийскому, сильно напоминающему андижанские и предшествующие им события 30-20-летней давности, - сообщил Александр Зеличенко.

Источник: Кактуз