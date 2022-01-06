Россия, Армения, Беларусь и Таджикистан сообщили, сколько миротворцев направят в Казахстан

Армения, Беларусь и Таджикистан уже заявили, что направят миротворцев в Казахстан.

Так, Армения отправит 70 военных. 200 солдат в рамках миротворческих сил ОДКБ направит Таджикистан. Заявлено, что в Казахстан прибудут и белорусские военные. По данным, требующим официального подтверждения, Россия отправит 3 000 военнослужащих.

Чтобы Кыргызстан отправил миротворцев в Казахстан, необходимо одобрение парламента. Но Жогорку Кенеш не смог сегодня собрать кворум. Заседание перенесли на завтра в 14:00.

Однако администрация президента сообщила, что в случае одобрения ЖК кыргызстанские военные будут охранять объекты.

2 января 2022 года на западе Казахстана - в Жанаозене Мангистауской области - начались массовые протесты. Люди вышли на улицы против повышения цены на газ.

2022 года на западе Казахстана - в Жанаозене Мангистауской области - начались массовые протесты. Люди вышли на улицы против повышения цены на газ. 4 января. Протесты продолжились в Алматы и Нур-Султане и далее по остальным областям страны. Начались массовые задержания протестующих.

Протесты продолжились в Алматы и Нур-Султане и далее по остальным областям страны. Начались массовые задержания протестующих. 5 января. Правительство ушло в отставку.

Правительство ушло в отставку. Нурсултан Назарбаев ушел с поста председателя Совета безопасности. Совбез возглавил Токоев. Сменились руководители силовых структур - КНБ, госохраны.

Были заблокированы мессенджеры, ограничили доступ в Интернет.

Президент ввел режим чрезвычайного положения по всей стране до 19 января.

Аэропорт Алматы захватили протестующие. Его отбили военные. Но 5-6 января он рейсы не принимает.

Касым-Жомарт Токаев назвал массовые протесты проявлением террористического акта и угрозой целостности государственности и попросил помощи у ОДКБ.

6 января. Военные действия в Алматы продолжились. Военные на БТР взяли в кольцо погромщиков в центре Алматы, шла перестрелка.

ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. Официальные власти Кыргызстана заявили, что кыргызстанские военные будут охранять объекты.

Как сообщил Минздрав РК, на 15:00 6 января известно о более тысячи пострадавших, 400 человек госпитализированы, 62 - в реанимации. На 15:00 известно о 13 погибших силовиках. О жертвах среди населения не сообщается.

Источник:Кактуз