Госдеп США осудил насилие в Казахстане

"Мы призываем все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением"

Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате объявления в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает "РИА Новости".

"США внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, который является нашим ценным партнером. Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих", - говорится в официальном заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса.

Казахстанцев просят уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг Интернета.

"Мы призываем все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением", - говорится в заявлении Прайса.

Источник: Кактуз