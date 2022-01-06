Криминальный авторитет «Дикий Арман» сделал заявление по ситуации в Казахстане

Следуя за Мухтаром Аблязовым, сколько пролилось казахской крови, сколько казахов погибло.

Казахстанский криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по кличке «Дикий Арман» сделал заявление по ситуации в Казахстане. Видео распространено в соцсетях.

По его словам, мирный митинг перестал быть мирным, а протестующие находятся под алкогольным или наркотическим опьянением.

«Следуя за Мухтаром Аблязовым, сколько пролилось казахской крови, сколько казахов погибло. Не можете высказать свои требования. Полицейские или военные, они все казахи, они погибают. Мы должны сохранить свое единство» , — сказал он.

Он призвал останавливать провокаторов.

Источник: reporter.kg