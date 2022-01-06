Криминальный авторитет «Дикий Арман» сделал заявление по ситуации в Казахстане

Следуя за Мухтаром Аблязовым, сколько пролилось казахской крови, сколько казахов погибло.
Казахстанский криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по кличке «Дикий Арман» сделал заявление по ситуации в Казахстане. Видео распространено в соцсетях.
По его словам, мирный митинг перестал быть мирным, а протестующие находятся под алкогольным или наркотическим опьянением.
«Следуя за Мухтаром Аблязовым, сколько пролилось казахской крови, сколько казахов погибло. Не можете высказать свои требования. Полицейские или военные, они все казахи, они погибают. Мы должны сохранить свое единство» , — сказал он.
Он призвал останавливать провокаторов.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!