ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан

Силы вводятся на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель Совета Никол Пашинян.
По его словам, силы вводятся на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у ОДКБ помощи, так как расценил ситуацию в Казахстане как акт агрессии со стороны террористов.
Источник: centralasia.media
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