ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан

Силы вводятся на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель Совета Никол Пашинян.

По его словам, силы вводятся на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у ОДКБ помощи, так как расценил ситуацию в Казахстане как акт агрессии со стороны террористов.



Источник: centralasia.media