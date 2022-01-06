Протесты в Казахстане. Токаев запросил помощь у ОДКБ

Кроме того, Токаев отметил, что в Казахстане захватывают здания и помещения, где имеется оружие.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне охвативших республику протестов, запросил помощь у партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Происходящее в стране он рассматривает как акт внешней агрессии.
«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства, и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь»,— сказал президент.
По его словам, он принял решение обратиться к лидерам ОДКБ с целью преодоления «террористической угрозы» стране. Как отметил господин Токаев, аэропорт в Алматы захватили именно террористические банды: сейчас под их контролем находится около пяти самолетов, включая иностранные борты.
Кроме того, Токаев отметил, что в Казахстане захватывают здания и помещения, где имеется оружие. Он добавил, что сейчас террористические банды ведут бои с курсантами училищ. «В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана»,— отметил глава государства
ОДКБ существует с 15 мая 1992 года. Ее основные цели — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. В настоящее время в состав организации входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Источник: reporter.kg
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