Массовая депортация кыргызстанцев из Таджикистана. МИД КР вручил ноту посольству РТ в Бишкеке

Ранее из Таджикистана были депортированы более 50 граждан Кыргызстана.
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает обеспокоенность в связи с решением Республики Таджикистан о массовой депортации/выдворении временно пребывавших на территории Таджикистана граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Дипломаты подчеркивают, что решение таджикских властей является необоснованным шагом, предпринятым без предварительного уведомления по дипломатическим каналам. Они перечислили какие нормы не были соблюдены:
«Согласно статье 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, компетентные органы государства пребывания должны безотлагательно уведомлять консульское учреждение представляемого государства о том, что в пределах его консульского округа какой-либо гражданин этого государства арестован, заключен в тюрьму или взят под стражу в ожидании судебного разбирательства. Вместе с тем частью 5 статьи 32 Закона Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» установлено, что государственный орган, исполняющий решение о выдворении иностранного гражданина и лица без гражданства с территории Республики Таджикистан, через органы иностранных дел Республики Таджикистан ставит в известность дипломатическое представительство и консульские учреждения иностранного государства, чьим гражданином является выдворяемое лицо, или проживает на ее территории».
Подчеркивается, что в отношении данных граждан соответствующие документы, обосновывающие их депортацию/выдворение, составлены не были, также не были разъяснены конкретные обоснованные причины, на основании какого совершенного ими правонарушения предъявляются требования по выезду из страны.
«Согласно нормативно-правовым актам Республики Таджикистан, для депортации/выдворения иностранных граждан необходимы протокол миграционного органа о депортации и судебное решение о выдворении, как это следует из положений упомянутого Закона. В связи с отсутствием «на руках» правовых оснований для депортации/выдворения граждан Кыргызской Республики лишили права на обжалование решений миграционного и судебного органов, что не соответствует базовым правам человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных международно-правовых документах и непосредственно Основном законе Республики Таджикистан (ст. 19)», — говорится в сообщении МИД.
Министерство также выражает обеспокоенность по поводу того, что у данных граждан в Таджикистане проживают семьи (дети, пожилые родственники), которые могут остаться без кормильца или надлежащего присмотра. Соответственно, разделение семей может негативно отразиться на финансовом, психологическом и ином благополучии каждого члена семьи.
В целях тщательного изучения причин, послуживших основанием для депортации/выдворения, а также защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, 3 января 2022 года Министерство вручило соответствующую ноту Посольству Республики Таджикистан в Кыргызской Республике с просьбой предоставить всю необходимую информацию о причинах и законных основаниях депортации/выдворении граждан Кыргызской Республики.
Министерство отмечает, что исходит из твердой позиции о том, что все возникающие вопросы должны решаться путем переговоров на основе дружественных отношений, с применением политико-дипломатических средств и соблюдением общепризнанных международно-правовых норм.
Ранее из Таджикистана были депортированы более 50 граждан Кыргызстана.
Источник: reporter.kg
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