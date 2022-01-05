Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности вместо Нурсултана Назарбаева

Сегодня, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу.
Он заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является председателем Совета безопасности Казахстана. Токаев заявил, что эту должность с сегодняшнего дня занимает он.
Президент сообщил, что он находится в столице и никуда не собирается.
"Намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности государства. Я буду находиться в столице и буду вместе с народом", - заявил он.
Напомним, в Казахстане несколько дней идут массовые протесты. Начавшиеся в воскресенье в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в протесты по всей стране. Президент ввел в Алматы, Нур-Султане, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения до 19 января. Правительство ушло в отставку. Но тем не менее протесты по стране продолжаются. Самые значительные потери и столкновения пока в Алматы.
Источник: Kaktus.media
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