"Это будет брутальное событие". Аркадий Дубнов о ситуации в Казахстане

Политолог Аркадий Дубнов прокомментировал ситуацию в Казахстане.

По его словам, ситуация развивается так, что отличается от его первичных прогнозов.

"Мне кажется, что варится бульон, в котором может свершиться событие, которое никто не захочет назвать революцией или переворотом. Но честно говоря, я не хотел бы такого развития событий, потому что в Казахстане это будет чрезвычайно брутальное событие, если не сказать с большим кровопролитием", - сказал политолог.

Он считает, что ситуация с ценами на газ стала лишь локомотивом событий, которые зрели давно. Но опасность заключается в том, что протест в Казахстане неорганизованный, а поэтому ход событий сложно проконтролировать. Нет и тех лидеров, которые пользуются достаточным уважением, доверием и авторитетом населения.

"Проблема в том, что никто не оказался готов к этому развитию событий - ни власть, ни общество. Дело не только в газе, все говорят, что это как-то связано с транзитом власти. Отчасти безусловно связано, потому что тот транзит, который рассчитывал осуществить Нурсултан Назарбаев, в такой стране, как Казахстан, оказался недостаточно обеспечен, поскольку властные находятся в раздрае между двумя центрами сил.

Проблема в том, что в протесте нет единой идеологической линии управления и авторитетов. И это опасно, потому что толпа неорганизованная, она может создать повод эту толпу разгонять силовым методом, что приведет к обратной реакции.

В какой-то момент должны начаться политические переговоры, но мы пока не видим двух политических сторон", - высказал мнение политолог.

Причиной политического кризиса Дубнов считает двоевластие в Казахстане. Он отметил, что в Казахстане не образовалось консолидированного руководства из-за тоталитарной власти первого президента.

"Первый президент не выпускает бразды правления из рук, и это он демонстрирует, приезжая на саммит в Москву вместе со вторым президентом. Токаев при этом тоже не до конца властвует, потому что силовые структуры не подчиняются ему. Все понимают, что семья и Назарбаев держат руку на пульсе. Это предполагает хаос", - отметил он.

Политолог считает, что команда Нурсултана Назарбаева избегает ответственности по текущей ситуации в стране. Он отметил, что первый президент все еще не вышел к публике.

"Потому что они боятся взять на себя ответственность. Они выступают только тогда, когда есть что сказать, что великий президент создал великую страну. А эта великая страна сейчас дребезжит, пытаясь сопротивляться абсолютно безграмотной экономической тактике", - добавил Дубнов.

Он отметил, что ход событий в Казахстане и Беларуси, где удалось подавить протест, нельзя сравнивать.

"Это Азия, с другими традициями сопротивления, протеста. Мы помним, как в Кыргызстане происходит смена власти, когда садятся на коней - и марш во власть. Казахстан - страна побольше, побогаче, но тем не менее", - добавил он.

Дубнов считает, что ситуация в Казахстане должна стать уроком для российских властей.

Напомним, отставке правительства Казахстана предшествовали массовые протесты. Начавшиеся в воскресенье в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в протесты по всей стране. Президент ввел в Алматы и Мангистауской области режим чрезвычайного положения до 19 января. Правительство ушло в отставку.

Источник: Кактуз