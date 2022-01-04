В России введен режим усиленного контроля для продукции из Кыргызстана и Казахстана

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля для продукции из Кыргызстана и Казахстана.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что при исследовании образцов подконтрольной продукции, поступившей из Республики Казахстан и Республики Кыргызстан в 14 пробах выявлено несоответствие жирно-кислотного состава, наличие дрожжей и плесени, антибиотики тетрациклиновой группы, листерии и др.

В отношении продукции предприятий-изготовителей Республики Казахстан и Республики Кыргызстан введен режим усиленного лабораторного контроля.

В конце прошлого года водители большегрузов сообщали, что из-за дополнительных проверок, прохождение границы с Россией занимает несколько дней.

Источник: reporter.kg