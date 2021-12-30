Акылбек Жапаров провел телефонный разговор с премьером Узбекистана

Глава кабмина Акылбек Жапаров провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров поздравил Абдуллу Арипова с наступающим 2022 годом, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира и благополучия.

В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Источник: vb.kg