Акылбек Жапаров провел телефонный разговор с премьером Узбекистана

Глава кабмина Акылбек Жапаров провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Акылбек Жапаров поздравил Абдуллу Арипова с наступающим 2022 годом, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира и благополучия.
В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Источник: vb.kg
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