В парламенте может увеличиться число вице-спикеров

В Жогорку Кенеше хотят увеличить число вице-спикеров с двух до четырех.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря, на заседании парламента.

Председатель рабочей комиссии Султанбай Айжигитов сообщил, что депутаты предлагали утвердить трех вице-спикеров, но комиссия решила, что вице-спикеров должно быть четыре.

Также, по его словам, было три варианта по структуре Жогорку Кенеша: предлагали образовать четыре, семь комитетов или оставить девять прежних комитетов. Рабочая комиссия решила остановиться на семи комитетах:

Комитет по международным делам, обороне и безопасности;

Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию, промышленной политике и экологии;

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;

Комитет по финансовой, экономической политике и бюджету;

Комитет по социальной политике;

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре, строительству и аграрной политике.

"Возражений не было, члены рабочей комиссии единогласно поддержали данную структуру", - отметил Айжигитов.

Адахан Мадумаров предложил создать 12 комитетов, отделив вопросы культуры, недропользования и ТЭК, и образовать комитет по труду и миграционной политике. Он считает, что двух вице-спикеров будет достаточно.

Балбак Тулобаев предлагает создать отдельный комитет по экологическим вопросам.

Надира Нарматова предложила образовать комитет по гендерным вопросам.

Один из депутатов спросил, почему в парламенте, сокращенном до 90 депутатов, вдвое увеличивается число вице-спикеров.

Член комиссии Алтынбек Сулайманов ответил, что по данному вопросу было много споров, но депутаты-одномандатники просят предоставить им две квоты.

Источник: Кактуз