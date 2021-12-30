В парламенте может увеличиться число вице-спикеров

В Жогорку Кенеше хотят увеличить число вице-спикеров с двух до четырех.
Об этом стало известно сегодня, 30 декабря, на заседании парламента.
Председатель рабочей комиссии Султанбай Айжигитов сообщил, что депутаты предлагали утвердить трех вице-спикеров, но комиссия решила, что вице-спикеров должно быть четыре.
Также, по его словам, было три варианта по структуре Жогорку Кенеша: предлагали образовать четыре, семь комитетов или оставить девять прежних комитетов. Рабочая комиссия решила остановиться на семи комитетах:
- Комитет по международным делам, обороне и безопасности;
- Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию, промышленной политике и экологии;
- Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;
- Комитет по финансовой, экономической политике и бюджету;
- Комитет по социальной политике;
- Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
- Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре, строительству и аграрной политике.
"Возражений не было, члены рабочей комиссии единогласно поддержали данную структуру", - отметил Айжигитов.
Адахан Мадумаров предложил создать 12 комитетов, отделив вопросы культуры, недропользования и ТЭК, и образовать комитет по труду и миграционной политике. Он считает, что двух вице-спикеров будет достаточно.
Балбак Тулобаев предлагает создать отдельный комитет по экологическим вопросам.
Надира Нарматова предложила образовать комитет по гендерным вопросам.
Один из депутатов спросил, почему в парламенте, сокращенном до 90 депутатов, вдвое увеличивается число вице-спикеров.
Член комиссии Алтынбек Сулайманов ответил, что по данному вопросу было много споров, но депутаты-одномандатники просят предоставить им две квоты.
Источник: Кактуз
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