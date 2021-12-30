Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Глава ЛДПР добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.
Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января.
"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе", - заявил политик в эфире Первого канала.
Глава ЛДПР добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.
"Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", - добавил политик, подчеркнув, что если бы занимал пост президента России, то отдал бы приказ о таком ударе.
Накануне Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы несложно обговорить такой вариант с США.
Источник: mk.ru
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