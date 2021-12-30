Нурбек Токтакунов вновь стал кандидатом в Жогорку Кенеш по Первомайскому округу

Известный адвокат Нурбек Токтакунов вновь выдвинул свою кандидатуру в депутаты парламента по Первомайскому округу.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Напомним, Нурбек Токтакунов на выборах прошедших 28 ноября этого года уже баллотировался по Первомайскому району и занял четвертое место. Выборы в районе не состоялись, потому что большинство избирателей в районе проголосовали за графу «против всех» (32.92%) Нурбек Токтакунов набрал 11.31 % голосов избирателей.
О намерении участвовать в повторных выборах адвокат заявил сразу после оглашения результатов выборов.
«То есть я вошел в политику, считаю, ход хороший, передо мной оказались два человека, которые вообще не участвовали в избирательном процессе. То есть у них не было даже данных на сайте ЦИК, никакой информации о расходах из избирательного фонда, это были кандидаты, которые шли старым путем. Я уверен, они шли путем подкупа избирателей, и то, что я был рядом с ними, говорит о том, что люди уже не продают свои голоса и становятся более сознательными», – сказал он тогда в интервью Kaktus.media.
Источник: reporter.kg
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