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Талант Мамытов вновь избран спикером Жогорку Кенеша

Талант Мамытов избран спикером Жогорку Кенеша. Решение сегодня, 29 декабря, принято на заседании парламента.

На этот пост также претендовал депутат от «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. В итоге, «за» Таланта Мамытова проголосовали 63 депутата, Адахана Мадумарова поддержали — 10, против всех проголосовали 14 депутатов.

Талант Мамытов ранее был избран спикером прошлого созыва ЖК в ноябре 2020 года.

Источник: reporter.kg

           

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