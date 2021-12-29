Избалованный министр, раздражающий президента

Поговаривают, что в последнее время этот министр начал вызывать раздражение у президента…

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев всегда находится в центре скандала, а синяк под глазом вовсе связал с елкой. Он не принимает аргументированную критику со стороны своих коллег Акбая Сарыбаева, Бактияра Бейшеналиева. Вряд ли разумный человек стал бы сравнивать себя с показавшим себя реформатором, подключившим Россию к мировой цивилизации, отстроившим город Петром I. Конечно, можно себя сравнивать с Петром I или Ататюрком, опрокинув перед этим горячительного. Мы же видели, что Алымкадыр Бейшеналиев неспособен толком провести заседание, не говоря об осуществлении системных реформ. Он с трудом сбежал, когда коллектив кардиологического центра чуть ли не разорвал его в клочья. Мог бы поступить по-джигитски, написать заявление и уйти, не дискредитируя должность министра. Если бы он был сильным врачом, скальпель его бы прокормил. Поговаривают, что в последнее время этот министр начал вызывать раздражение у президента…

Источник: газета «Азия news» №50 от 23.12.2021 / стр. 10, gezitter.org