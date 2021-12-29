ЦИК зарегистрировала депутатов ЖК по единому избирательному округу (список)

ЦИК зарегистрировала депутатов ЖК по единому избирательному округу.
В Кыргызстане Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 28 ноября 2021 года зарегистрировала нижеследующих избранных депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по единому избирательному округу:
"Ата-Журт Кыргызстан":
- Торобаев Бакыт Эргешевич
- Исмаилов Фархат Даткабаевич
- Сарыбашов Таалайбек Насирбекович
- Маткеримов Айбек Тураталиевич
- Токторбаев Жеңишбек Шермаматович
- Сулайманов Эльдар Нурланович
- Сабиров Равшанбек Азатович
- Садырбаева Жылдыз Эсенбековна
- Козуев Алишер Абибиллаевич
- Кыдыкбаев Жаныбек Султанович
- Масабиров Талайбек Айтмаматович
- Исаева Джамиля Кубанычбековна
- Нарматова Надира Азимовна
- Талиева Камила Абдыразаковна
- Култаева Гулшаркан Оконовна
"Ишеним":
- Алиев Медербек Кубанычевич
- Джусупов Эмилбек Рамидинович
- Таалайбек кызы Жылдыз
- Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич
- Ормонов Улугбек Зулпукарович
- Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович
- Мураталиев Марат Молдонович
- Шабазов Бахридин Валиевич
- Жакышов Русланбек Шергазиевич
- Темирбаева Миргул Омурзаковна
- Абдибаева Айсара Нышановна
- Султанбекова Чолпон Аалыевна
"Ынтымак":
- Кокулов Эрулан Калчороевич
- Мажитова Шарапаткан
- Мамытов Талант Турдумаматович
- Тентишев Бакыт Эркинович
- Сыдыков Мурадил Жанышбекович
- Маматалиев Марлен Абдырахманович
- Түлөбаев Балбак Зарлыкович
- Исатбек кызы Аида
- Лурова Лейла Хияновна
"Альянс":
- Айдарбеков Чингиз Азаматович
- Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
- Исираилов Азамат Алмазбекович
- Алимжанов Фарходбек Айбекович
- Акаев Жанарбек Кубанычович
- Молдобекова Гулкан Сакиновна
- Алимжанова Нилуфар Якубжановна
"Бүтүн Кыргызстан":
- Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
- Масалиев Исхак Абсаматович
- Токтошев Эмиль Токтакунович
- Эрбаев Алишер Ташбаевич
- Нарматова Орозайым Кочконбаевна
- Кожокулова Гуля Акматкуловна
"Ыйман Нуру":
- Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович
- Айжигитов Султанбай Абдрашитович
- Мамасадыков Замирбек Дуйшалыевич
- Ашимова Динара Ашимовна
- Раимбачаева Винера Калыбековна
Источник: vb.kg
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