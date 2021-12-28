Президент Садыр Жапаров принимает участие в неформальной встрече глав стран

Перед началом мероприятия состоялось совместное фотографирование лидеров стран Содружества.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 декабря, в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в г. Санкт-Петербург принимает участие в традиционной неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Перед началом мероприятия состоялось совместное фотографирование лидеров стран Содружества.
В неформальном саммите принимают участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никола Пашинян, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Источник: vb.kg
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