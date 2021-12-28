Верховный суд оставил в силе решение Админсуда по заявлению партии «Азаттык»

«Постановлением судебной коллегии по административным делам Верховного суда от 27 декабря решение Административного суда от 21 декабря оставлено в силе»

Верховный суд КР оставил в силе решение Админсуда по заявлению партии «Азаттык» об отмене итогов голосования на выборах депутатов ЖК, прошедших 28 ноября.

Напомним, ранее Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления «Демократической партии Азаттык» о признании незаконным постановления ЦИК от 15 декабря об итогах голосования и результатах выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу и об отмене его, а также о признании бездействия ЦИК по сверке количества избирателей, принявших участие в голосовании.

«Постановлением судебной коллегии по административным делам Верховного суда от 27 декабря решение Административного суда от 21 декабря оставлено в силе», — сообщили в пресс-службе ВС.

Источник: Булак