Верховный суд оставил в силе решение Админсуда по заявлению партии «Азаттык»

«Постановлением судебной коллегии по административным делам Верховного суда от 27 декабря решение Административного суда от 21 декабря оставлено в силе»
Верховный суд КР оставил в силе решение Админсуда по заявлению партии «Азаттык» об отмене итогов голосования на выборах депутатов ЖК, прошедших 28 ноября.
Напомним, ранее Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления «Демократической партии Азаттык» о признании незаконным постановления ЦИК от 15 декабря об итогах голосования и результатах выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу и об отмене его, а также о признании бездействия ЦИК по сверке количества избирателей, принявших участие в голосовании.
«Постановлением судебной коллегии по административным делам Верховного суда от 27 декабря решение Административного суда от 21 декабря оставлено в силе», — сообщили в пресс-службе ВС.
Источник: Булак
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