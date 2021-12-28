ОАО «Чакан ГЭС» профинансируют на $22,9 млн для строительства «Бала-Саруу» ГЭС

Режим работы указанной малой гидроэлектростанции будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом и пропусков воды с Кировского водохранилища.
Открытое акционерное общество «Чакан ГЭС» профинансируют на $22,9 млн для строительства гидроэлектростанции «Бала-Саруу» на Кировском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Инвестором малой гидроэлектростанции «Бала-Саруу» в Таласской области выступит Российско-Кыргызский фонд развития. Он вложит $22,9 млн в проект, который подразумевает строительство ГЭС с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 млн кВт⋅ч.
Ранее, 29 августа текущего года президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Таласскую область заложил капсулу под строительство новой гидроэлектростанции «Бала-Саруу» на Кировском водохранилище.
Режим работы указанной малой гидроэлектростанции будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом и пропусков воды с Кировского водохранилища.
Строительством гидроэлектростанции займется открытое акционерное общество «Чакан ГЭС» при содействии Минэнерго Кыргызстана и открытого акционерного общества «Национальная холдинговая компания». Согласно дорожной карте, проект планируется завершить в декабре 2022.
Источник: tazabek.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!