ОАО «Чакан ГЭС» профинансируют на $22,9 млн для строительства «Бала-Саруу» ГЭС

Режим работы указанной малой гидроэлектростанции будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом и пропусков воды с Кировского водохранилища.

Открытое акционерное общество «Чакан ГЭС» профинансируют на $22,9 млн для строительства гидроэлектростанции «Бала-Саруу» на Кировском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Инвестором малой гидроэлектростанции «Бала-Саруу» в Таласской области выступит Российско-Кыргызский фонд развития. Он вложит $22,9 млн в проект, который подразумевает строительство ГЭС с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 млн кВт⋅ч.

Ранее, 29 августа текущего года президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Таласскую область заложил капсулу под строительство новой гидроэлектростанции «Бала-Саруу» на Кировском водохранилище.

Режим работы указанной малой гидроэлектростанции будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом и пропусков воды с Кировского водохранилища.

Строительством гидроэлектростанции займется открытое акционерное общество «Чакан ГЭС» при содействии Минэнерго Кыргызстана и открытого акционерного общества «Национальная холдинговая компания». Согласно дорожной карте, проект планируется завершить в декабре 2022.

Источник: tazabek.kg