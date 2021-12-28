Шерадил Бактыгулов: С новой властью Кыргызстан встал на путь развития

Политолог Шерадил Бактыгулов оценил работу президента Садыра Жапарова и правительства за 2021 год.

По его мнению, сейчас Кыргызстан находится на пути развития.

«Ранее ни один из предыдущих президентов не отчитывался публично. Они лишь давали пресс-конференции и делали обращения. Мы никогда не видели, чтобы они отчитывались перед народом, который является главным источником власти. Сейчас люди могут напрямую и открыто обратиться к президенту и заявить о своих проблемах. Такие явления легли в основу работы министерств и ведомств.

Начали работать механизмы прямого финансирования бизнес-проектов через Российско-Кыргызский фонд развития. Подобные действия без вмешательств банков-посредников облегчают работу представителям бизнеса», — сказал политолог.

Он отметил, что за 11 месяцев этого года в бюджет Кыргызстана поступило 162 млрд сомов. А за последние пять лет самым высоким показателем было 148 млрд сомов.

«Можно долго перечислять реализованные президентом обещания. Но лучше послушать его речь с заседания кабмина.

Особенно хочется отметить то, что впервые за 30 лет независимости нашего государства, были закуплены военные вертолеты и беспилотные летательные аппараты для безопасности республики. Также почти вдвое увеличились зарплаты офицеров.

За 30 лет в стране накопились множество проблем во всех сферах. Раньше, мы часто слышали критику от простого населения в адрес властей. Сейчас же преобладают мнения о том, что все меняется к лучшему. Мы потеряли эти надежды еще в 1990-е годы. Но с этой властью, они снова возрождаются», — заключил Шерадил Бактыгулов.

Источник: Булак