Шерадил Бактыгулов: С новой властью Кыргызстан встал на путь развития

Политолог Шерадил Бактыгулов оценил работу президента Садыра Жапарова и правительства за 2021 год.
По его мнению, сейчас Кыргызстан находится на пути развития.
«Ранее ни один из предыдущих президентов не отчитывался публично. Они лишь давали пресс-конференции и делали обращения. Мы никогда не видели, чтобы они отчитывались перед народом, который является главным источником власти. Сейчас люди могут напрямую и открыто обратиться к президенту и заявить о своих проблемах. Такие явления легли в основу работы министерств и ведомств.
Начали работать механизмы прямого финансирования бизнес-проектов через Российско-Кыргызский фонд развития. Подобные действия без вмешательств банков-посредников облегчают работу представителям бизнеса», — сказал политолог.
Он отметил, что за 11 месяцев этого года в бюджет Кыргызстана поступило 162 млрд сомов. А за последние пять лет самым высоким показателем было 148 млрд сомов.
«Можно долго перечислять реализованные президентом обещания. Но лучше послушать его речь с заседания кабмина.
Особенно хочется отметить то, что впервые за 30 лет независимости нашего государства, были закуплены военные вертолеты и беспилотные летательные аппараты для безопасности республики. Также почти вдвое увеличились зарплаты офицеров.
За 30 лет в стране накопились множество проблем во всех сферах. Раньше, мы часто слышали критику от простого населения в адрес властей. Сейчас же преобладают мнения о том, что все меняется к лучшему. Мы потеряли эти надежды еще в 1990-е годы. Но с этой властью, они снова возрождаются», — заключил Шерадил Бактыгулов.
Источник: Булак
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