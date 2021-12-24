(Фото) 30 лет кыргызско-казахское сотрудничество продолжает развиваться высокими темпами

Уходящий год ознаменовывался 30-й годовщиной независимости Кыргызстана и Казахстана как суверенных государств.

А между тем наша история насчитывает не один век братства и добрососедства.

Стратегическое партнерство

Кыргызско-казахские отношения сегодня продолжают свое развитие и расширение, наблюдается рост позитивной динамики двусторонних взаимоотношений, которые выходят на новый, качественный уровень.

В следующем, 2022 году, Кыргызстан и Казахстан отмечают общий юбилей – 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Сегодня Казахстан — это не только братское государство, с которым мы связаны общими корнями, историей и общей судьбой, а добрый сосед, стратегический партнер и союзник.

Остановимся кратко на признаках, свидетельствующих о новых импульсах сотрудничества двух стран.

Первое. За последний год заметно (по сравнению с предыдущими периодами) возросло количество встреч официальных представителей двух государств на самых различных уровнях: это первый государственный визит президента КР Садыра Жапарова в Республику Казахстан, 9-е заседание кыргызско-казахстанского Межправительственного совета, рабочий визит председателя кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова в Казахстан, в рамках которого состоялись его встречи с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, Первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и Премьер-министром РК Аскаром Маминым, официальный визит главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди в Бишкек, взаимные рабочие визиты глав правительств двух стран.

В планах на ближайшую перспективу значатся проведение ответного визита Главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику, очередных заседаний Высшего Межгосударственного Совета, Межправительственного Совета и Совета министров иностранных дел двух стран.

Второе. Идет взаимный поиск и расширение взаимодействия между странами на институциональном уровне. Это укрепление межпарламентских связей и создание механизмов взаимодействия между регионами и бизнес-кругами обеих стран.

В 2022 году планируется проведение второго заседания казахстанско-кыргызского Межпарламентского Совета.

Третье. Одним из главных изменений во взаимоотношениях двух стран является определение приоритетными взаимодействие и сотрудничество Кыргызстана и Казахстана, а не конкуренция. Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Как результат в текущем году наблюдается значительная активизация экономических связей, растет объем взаимной торговли, расширяется номенклатура товаров, увеличивается объем инвестиций, что дает новый импульс для развития экономик двух стран.

Остановимся на основных пунктах двусторонних отношений

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Казахстаном были установлены 15 октября 1992 года.

За годы независимости двух стран было подписано более 180 кыргызско-казахстанских межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, наиболее значимыми из которых являются Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года.

Следует отметить историческую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установлении и построении братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Установленные союзнические отношения и стратегическое партнерство создали условия для образования таких двусторонних органов, как институциональные базисы:

• Высший Межгосударственный Совет, возглавляемый главами государств;

• Кыргызско-казахстанский Межправительственный совет, возглавляемый главами правительств.

• Совет министров иностранных дел КР и РК.

У двух государств совпадают или близки позиции по широкому кругу вопросов международной политики. Кыргызстан и Казахстан тесно взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

Как было уже отмечено выше, ключевую роль в укреплении двустороннего политического сотрудничества играют регулярные встречи и переговоры на высшем и высоком уровнях.

Помимо государственного визита президента Садыра Жапарова в Нур-Султан, за прошедший год главы двух стран провели четыре телефонных разговора и встречу в рамках участия в Консультативной встрече президентов стран Центральной Азии, прошедшей в Туркменистане.



Президент КР Садыр Жапаров встречается с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время государственного визита в РК

В уходящем году, с учетом постпандемической ситуации было активизировано сотрудничество в сфере противодействия распространению COVID 19 и гуманитарной помощи. Казахстан направил в Кыргызстан 10 тыс. тонн пшеничной муки и 25 тысяч доз казахстанской вакцины «QazVac».

Кроме того, поддерживаются регулярные контакты на уровне глав правительств и внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Казахстана, а также руководителей профильных министерств и ведомств.

Все важные, перспективные и взаимовыгодные проекты регулярно обсуждаются между президентами и правительствами двух стран. По итогам государственного визита Садыра Жапарова в Казахстан и 9-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета, которые состоялись в апреле 2021 года в Казахстане, стороны подписали важные документы в данном направлении.

Таким образом, за эти годы независимости заложен прочный фундамент двусторонних отношений. На сегодня между странами нет каких-либо территориальных претензий и политических противоречий. Актуальные вопросы в отношениях двух государств решаются посредством проведения встреч и переговоров.

Торгово-экономические отношения

Сегодня Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Самые главные преимущества кыргызско-казахских экономических отношений — это наличие общей границы, налаженная транспортная инфраструктура, а также братское отношение двух народов.

Страны являются стратегическими партнерами в торгово-экономической и инвестиционной сферах. На сегодняшний день в Кыргызстане работает свыше 300 совместных предприятий с участием казахстанского капитала, а в Казахстане зарегистрировано порядка 250 совместных предприятий с участием кыргызского капитала.

В отличие от 2020 года, когда из-за пандемии Covid-19 и ограничительных карантинных мер снизилась деловая активность между государствами, в текущем году в торгово-экономической сфере наблюдается позитивная тенденция. В январе-июне 2021 г. объем двусторонней торговли составил $495,6 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 28,4%. Приток прямых инвестиций из Казахстана за 1-й квартал 2021 года составил $8,1 млн. По сравнению, за аналогичный период 2020 года объемы притока казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана увеличились на 8%.

Так, образована рабочая группа под руководством заместителей глав правительств двух стран по увеличению объемов взаимного товарооборота до $1 млрд оперативного решения вопросов в области двусторонней торговли, транзита и логистики.

По результатам визита в Казахстан главы кабмина КР Акылбека Жапарова был обсужден ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, выражена готовность реализовать следующие проекты:

• строительство приграничного Индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау». Основная цель Комплекса – открытие совместных предприятий в сфере легкой, пищевой и химической промышленности, переработка, упаковка, заморозка сельхозпродукции, ее сертификация по международным стандартам;

• создание трех оптово-распределительных центров в Кыргызстане. Один планируется построить в Иссык-Кульской области, два – в Чуйской области КР;

• кроме того, казахстанская сторона выражает интерес своего участия в строительстве средних и больших гидроэлектростанций в Кыргызстане;

• прорабатываются вопросы создания совместных предприятий по переработке мясной и плодоовощной продукции, по производству дождевального оборудования. В данном контексте, Казахстан предложил активно использовать финансово-страховые инструменты Центра развития торговой политики «QazTrade» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», которые намерены открыть свои представительства в Кыргызстане.





Главы правительств двух стран подписывают пакет документов о сотрудничестве в торгово-экономической сфере



Вместе с тем в целях активизации торгово-экономического взаимодействия казахстанская сторона готова нарастить экспорт из РК в КР за счет 190 новых товарных позиций на сумму $230 млн., в том числе поставить в ближайшее время для мэрии Бишкека 1000 единиц автобусов и спецтехники.

По итогам визита подписаны межправительственное Соглашение об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-азиатского региона, Дорожные карты, меморандумы по инвестированию средств в строительство оптово-распределительных центров, создание предприятий на территории Индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау» — заводов по изготовлению проводов различного сечения, по производству упаковочной продукции, по переработке и производству молочных продуктов, швейной фабрики и т.д.

В августе 2021 года в Бишкеке прошла казахстанская торгово-экономическая миссия, организаторами которой выступило министерство торговли и интеграции Казахстана. В ходе данного мероприятия были заключены экспортные контракты на $13 млн.

В целях раскрытия потенциала приграничного сотрудничества на правительственном уровне достигнута договоренность о проведении кыргызско-казахстанского Первого Межрегионального форума.



Делегации Кыргызстана и Казахстана обсуждают будущие проекты

Кроме того, активизируются контакты на уровне местных органов власти. В настоящее время обновляются и совершенствуются соглашения о побратимских отношениях между областями Кыргызстана и Казахстана.

В текущем году завершена реконструкция пункта пропуска «Ак-Жол» — «Кордай», в ближайшее время планируется довести до конца строительство незавершенного моста и нового моста на КПП «Ак-Тилек» — «Карасу», увеличить режим работы КПП «Каркыра» — «Кеген» со светлого времени суток на круглосуточный, а также организовать на кыргызско-казахстанской границе совместные логистические центры для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров и грузов через территорию Кыргызстана и Казахстана.

В свете вышесказанного, поручение глав двух государств довести торговлю до отметки в $1 млрд в ближайшее время вполне осуществимы.

Помимо этого, новые черты приобретает межрегиональное и приграничное сотрудничество. Хорошие перспективы видятся в сфере транспорта, инфраструктуры, производственной кооперации, сельского хозяйства, туризма, цифровизации.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Связи Кыргызстана и Казахстана имеют древнюю и богатую историю. Источник связей — наши совместные исторические корни, единство нашего языка, религии, традиций. На протяжении веков все это призывало нас к равенству, дружбе, сотрудничеству, и сегодня все это составляет основу нашей дружбы, добрососедства и сотрудничества.

В прошедшем 2021 году казахско-кыргызские отношения в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества развивались в положительном ключе и в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне. Регулярно проводятся выставки, международные научные симпозиумы, «круглые столы», поэтические вечера и семинары с участием интеллигенции и общественности двух стран.

Из последних можно отметить Дни культуры Казахстана, которые прошли в Бишкеке 7-8 октября текущего года. В торжественных мероприятиях приняли участие более 350 известных казахстанских артистов, представителей творческой интеллигенции и более 10 ведущих творческих коллективов.

В 2022 году ожидается проведение Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.



Дни культуры Республики Казахстан в Кыргызстане



В период с 24 по 25 августа 2021 г. в честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова прошла национальная игра «Сармерден» для молодых исполнителей из Казахстана и Кыргызстана.



Национальная игра «Сармерден» в честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан

28 января 2021 г. в здании Национальной академии «Манаса» и Чингиза Айтматова прошло заседание круглого стола на тему: «Жамбыл – общий поэт казахов и кыргызов». Мероприятие было организовано Международной Тюркской академией, при поддержке Посольства Республики Казахстан в КР.

21-29 июня 2021 года прошла творческая встреча театров Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню столицы «Нур-Султан — столица искусств». В рамках мероприятия 28 июня на сцене нового Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева состоялся показ моноспектакля «Yмүт» в постановке молодого режиссера У.Карыпбаева.

Важным шагом сотрудничества в сфере образования станет открытие в Бишкеке филиала одного из крупнейших казахстанских вузов — КазНУ им. Аль-Фараби, а также увеличение квот, выделяемых ежегодно для бюджетного обучения граждан Кыргызстана вузах Казахстана.

Важное значение развитию кыргызско-казахским отношениям уделяется в нашей столице. Так, 3 сентября, в городском парке Бишкека состоялось торжественное открытие Аллеи «Кыргызско-Казахской Дружбы» символизирующую единство и братство кыргызов и казахов.

Таким образом, выход взаимоотношений между Кыргызстаном и Казахстаном на новый уровень представляется весьма важным для адекватного реагирования на экономические вызовы, особенно в условиях мировой пандемии и кризиса. Стороны активно работают над созданием эффективных механизмов взаимодействия и сотрудничества, способных принести реальную отдачу. Делается это путем взаимовыгодного диалога на самых разных уровнях, укрепления институциональных взаимосвязей и развития приграничного сотрудничества.

Источник: vesti.kg