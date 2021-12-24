Горбачев обвинил США в высокомерии после распада СССР

Экс-президент СССР заявил, что российское руководство сначала реагировало на это очень вяло, а потом решило "валить вину" на него.
После распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", что повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности, заявил в интервью "РИА Новости" экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Отвечая на вопрос, можно ли было после распада Советского Союза выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе без ущерба для России, Горбачев напомнил, что этот процесс ослабил страну, вызвав "коллапс экономики, хаос".
"Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", - сказал он.
Экс-президент СССР заявил, что российское руководство сначала реагировало на это очень вяло, а потом решило "валить вину" на него.
"Ничего умнее не придумали. А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению", - добавил Горбачев.
Вместе с тем бывший глава государства выразил уверенность, что вернуться к этим идеям еще не поздно.
"Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США (Владимира Путина и Джо Байдена - ред.), но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", - отметил Горбачев.
Источник: vb.kg
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