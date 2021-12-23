Суд отпустил депутата ЖК Бакыта Жетигенова

В итоге суд постановил освободить из под стражи Жетигенова.

Первомайский районный суд Бишкека 22 декабря изменил меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Жогорку Кенеша Бакыту Жетигенову. Данную информацию Reporter.kg подтвердил его адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, в суд с ходатайством обратился следователь ГКНБ об изменении меры пресечения нардепу, так как ранее депутаты Жогорку Кенеша не дали разрешения для привлечения Жетигенова к уголовной ответственности.

В итоге суд постановил освободить из под стражи Жетигенова.

Напомним, Бакыт Жетигенов обвиняется в попытке захвата власти. Его задержали и водворили в СИЗО. Следствие считает, что он вступил в сговор с лидером объединения «Эл Ынтымагы» Аскатом Темралиевым. Члены этого движения и Бакытбек Жетигенов якобы готовили массовые протесты в столице, после которых должен был произойти насильственный захват власти.

Источник: reporter.kg