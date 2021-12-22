Депутата Бакытбека Жетигенова освободят

Парламентарии отказали Генпрокуратуре в привлечении коллеги к уголовной ответственности
Комиссия ЖК по рассмотрению представления генпрокурора Курманкула Зулушева о лишении неприкосновенности депутата Бакытбека Жетигенова приняла решение отказать надзорному органу. Об этом заявила член комиссии Айсулуу Мамашова.
Уточним, что 88 депутатов проголосовали «за» вынесенное решение комиссии и 1 — «против». Таким образом задержанного парламентария должны отпустить на свободу.
Отметим, возле Жогорку Кенеша утром собрались сторонники Бакытбека Жетигенова. Они держали в руках плакаты с требованием освободить депутата из-под стражи.
Напомним, Жетигенов был задержан по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти после парламентских выборов.
Источник: vesti.kg
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