Алмазбеку Атамбаеву отменили меру пресечения по двум уголовным делам

Как отметили в суде, мера пресечения отменена по двум уголовным делам: о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" и выдаче паспортов десяти гражданам Турции.
Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву отменили меру пресечения в виде содержания под стражей по двум уголовным делам. Информацию корреспондентe vb.kg подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Как отметили в суде, мера пресечения отменена по двум уголовным делам: о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" и выдаче паспортов десяти гражданам Турции.
Но, как отметили в суде, у Атамбаева есть мера пресечения по другим делам и назначено уголовное наказание по делу Азиза Батукаева - 11 лет лишения свободы.
Источник: vb.kg
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