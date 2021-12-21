Камчыбек Ташиев уволился? Ответ администрации президента

В пресс-службе администрации президента Кыргызстана сообщили Kaktus.media, что информация о якобы увольнении Камчыбека Ташиева c должности председателя ГКНБ Кыргызстана не соответствует действительности.

В кыргызстанском сегменте муссируется вопрос об увольнении председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева по собственному желанию.

Раздор между президентом Садыром Жапаровым и главой спецслужб Камчыбеком Ташиевым якобы произошел из-за того, что Ташиев хочет видеть в кресле спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева (бывший пресс-секретарь беглого президента КР Курманбека Бакиева), а президент КР Садыр Жапаров предпочитает своего соратника Таланта Мамытова.

В связи с этим Камчыбек Ташиев якобы написал заявление об уходе с должности главы ГКНБ КР.

В пресс-службе администрации президента Кыргызстана сообщили Kaktus.media, что информация о якобы увольнении Камчыбека Ташиева c должности председателя ГКНБ Кыргызстана не соответствует действительности.

Отметим, что 23 декабря пройдет открытие сессии нового созыва Жогорку Кенеша.

Всего на данный момент определены 87 депутатов из 90 (по двум округам пройдут повторные выборы, а Медербек Саккараев снят с выборов из-за наличия гражданства Казахстана).

Ожидается, что заседание откроет старейший депутат. В этот раз заседание предстоит вести женщине - Шарапаткан Мажитовой (партия "Ынтымак"). Исполнять обязанности торайым (женская форма слова "торага") она будет до избрания спикера.

Мсточник: Кактуз