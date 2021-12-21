ГКНБ предъявил новое обвинение Аскару Акаеву

Расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Аскара Акаева продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в связи с недостоверными заявлениями отдельных лиц относительно снятия всех обвинений с бывшего президента Аскара Акаева по делу «Кумтора», посчитало необходимым довести до общественности объективную информацию о предварительных результатах расследования данного уголовного дела.

«Подобные заявления лиц, не имеющих отношения к проводимому расследованию, а соответственно не владеющих достоверной информацией по делу, умышленно вводят общественность в заблуждение ради банального пиара. В этой связи ГКНБ считает необходимым довести до общественности, что расследование по делу «Кумтор», в том числе в отношении Аскара Акаева, продолжается. Президенту Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году» , — отметили в пресс-службе ГКНБ.

Отмечено, что Аскар Акаев полностью признал свою вину в совершении вышеперечисленных преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек.

При этом расследование уголовного дела продолжается и устанавливаются другие факты совершения преступлений, связанных с реализацией проекта «Кумтор», а по результатам проведенных следственных действий фигурантам дела будет дана соответствующая юридическая оценка.

«Таким образом, распространяемая отдельными лицами информация о прекращении уголовного дела в отношении Аскара Акаева не соответствует действительности. ГКНБ очередной раз призывает воздержаться от распространения недостоверной информации и введения общественности в заблуждение по актуальным вопросам, вызывающим особый интерес у граждан страны» , — отметили в Комитете.

Источник: reporter.kg