Какие места займут депутаты нового созыва в зале заседаний ЖК

В Кыргызстане сегодня, 21 декабря, депутат Дастан Бекешев опубликовал фотографию рассадки депутатов нового созыва Жогорку Кенеша.

Судя по фото, в центре зала заседаний будет сидеть фракция "Ата-Журт Кыргызстан", справа от президиума расположилась фракция "Ишеним", слева - "Ынтымак". За креслами "Ата-Журт" предусмотрены места депутатов-одномандатников.

За "Ишенимом" размещаются фракции "Альянс" и "Бутун Кыргызстан". С левой стороны за "Ынтымаком" расположились депутаты фракции "Ыйман Нуру".

Напомним, 15 декабря признала выборы в ЖК по единому округу состоявшимися.

Также признаны состоявшимися итоги выборов в 33 одномандатных избирательных округах. Еще три мандата вакантны.

Источник: vb.kg