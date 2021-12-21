Какие места займут депутаты нового созыва в зале заседаний ЖК

В Кыргызстане сегодня, 21 декабря, депутат Дастан Бекешев опубликовал фотографию рассадки депутатов нового созыва Жогорку Кенеша.
Судя по фото, в центре зала заседаний будет сидеть фракция "Ата-Журт Кыргызстан", справа от президиума расположилась фракция "Ишеним", слева - "Ынтымак". За креслами "Ата-Журт" предусмотрены места депутатов-одномандатников.
За "Ишенимом" размещаются фракции "Альянс" и "Бутун Кыргызстан". С левой стороны за "Ынтымаком" расположились депутаты фракции "Ыйман Нуру".
Напомним, 15 декабря признала выборы в ЖК по единому округу состоявшимися.
Также признаны состоявшимися итоги выборов в 33 одномандатных избирательных округах. Еще три мандата вакантны.
Источник: vb.kg
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